El PP reclama la activación permanente de Frontex en Baleares

El PP balear ha registrado este viernes en el Parlament una proposición no de ley (PNL) por la cual solicita a la Cámara que inste al Gobierno de España a pedir a la Unión Europea la activación permanente de Frontex con el fin de detener la ruta migratoria al archipiélago.

De este modo, la formación reclama una vez más a Pedro Sánchez la activación de los recursos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en el ámbito de las Islas, al igual que sucede con las Islas Canarias y con las costas andaluzas, "toda vez que se ha conocido, por una revelación del portavoz de Frontex, que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, mintió al afirmar que la agencia estaba desplegada en Baleares".

Los 'populares' han subrayado que la nueva reclamación se produce en el momento en que Baleares sufre la mayor oleada de pateras, con más de 6.100 inmigrantes irregulares llegados a las costas en lo que va de año y con los servicios asistenciales de los consells insulares "sobrepasados" en un 1.000% por la presencia de menores migrantes no acompañados, "circunstancia que impiden atender este drama humanitario con garantías y que requiere una respuesta urgente del Estado y de la Unión Europea".

El PP ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, pidió directamente a mediados de octubre al comisario de Interior de la UE, Magnus Brunner, la activación de Frontex en Baleares, iniciativa, ésta, que debería canalizarse a través de un Gobierno de España que, "en el peor escenario del drama migratorio, continúa mirando a otro lado".

De igual modo, la formación ha registrado una segunda PNL solicitando al Parlament que inste a la Comisión Europea a que en el nuevo Pacto por el Mediterráneo se incorpore la dimensión insular y se contemplen medidas específicas para afrontar los retos principales de las islas mediterráneas.

Todo ello, en consonancia con la reivindicación hecha el pasado 14 de octubre por Prohens en Bruselas, solicitando a la UE que reconozca la singularidad de los territorios insulares al considerar que las islas deben enfrentarse de manera más acelerada y directa a retos de calado como el cambio climático, la transición económica y el aumento de la inmigración irregular.

CRÍTICAS A ALFONSO RODRÍGUEZ

La diputada popular Cristina Gil, encargada de defender ambas proposiciones no de ley, ha lamentado que "el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, haya mentido a los ciudadanos de Baleares afirmando que Frontex está desplegada en Baleares, cuando la propia agencia lo ha desmentido".

En este sentido, ha advertido que "no se puede confundir a la ciudadanía equiparando un eventual vuelo puntual con un despliegue operativo real y permanente de Frontex en Baleares", y ha criticado que "en plena oleada migratoria, Sánchez y su delegado en las Islas sigan sin asumir su responsabilidad ni ofrecer soluciones reales para frenar a las mafias".

Gil también ha defendido que "es imprescindible que Europa reconozca de una vez por todas el impacto real de la insularidad en territorios como Baleares, donde la triple insularidad agrava aún más los retos económicos y sociales".

Así, ha subrayado que "se necesitan compensaciones específicas que nos permitan competir en igualdad de condiciones, fondos europeos adaptados a nuestras singularidades y una apuesta clara por infraestructuras esenciales, como las hídricas, ante los efectos cada vez más severos del cambio climático".