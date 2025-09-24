El RCD Mallorca arranca ya su Club de Negocio: el Business Club Real Mallorca

El RCD Mallorca ha dado un paso histórico con el lanzamiento de su Club de Negocio, una iniciativa pionera que busca conectar empresas de todos los sectores y tamaños a través del fútbol, creando un espacio único de relaciones profesionales y oportunidades de crecimiento compartido.

La presentación oficial tendrá lugar este jueves, 25 de septiembre, en el Estadi Mallorca Son Moix y contará con la participación de Toni Nadal, referente internacional en liderazgo, superación y gestión del talento, así como con la presencia de un invitado especial que se desvelará durante el evento.

Este nuevo club empresarial nace con la vocación de convertirse en un foro de conocimiento y networking que trascienda lo deportivo. Su objetivo es crear sinergias entre compañías de sectores estratégicos como el financiero, turístico, transporte o comunicación, consolidando un ecosistema colaborativo que impulse el dinamismo económico de la isla y abra puertas a nuevos mercados internacionales.

Los miembros del Club de Negocio disfrutarán de contenidos exclusivos, experiencias únicas y encuentros periódicos. Tras el evento inaugural, se organizará una cita mensual el último jueves de cada mes hasta junio de 2026, con temáticas centradas en empresa, innovación, sostenibilidad y gestión, siempre de la mano de invitados de prestigio.

Con este proyecto, el RCD Mallorca refuerza su compromiso con la economía y la sociedad mallorquina, posicionándose como un motor de conexiones y un aliado del crecimiento económico y social de Mallorca. Para más información y solicitudes de adhesión: businessclub@rcdmallorca.es

Hoy nos lo cuentan en Onda Cero la directora del Business Club del RCD Mallorca, Aina Mesquida, acompañada del director comercial del club, Rubén Forcada.