Querer es poder: el ejemplo de dos mujeres que luchan contra los bulos sobre los problemas de suelo pélvico

Hoy escuchamos la historia de la deportista Natalia Romero Franco, investigadora principal del proyecto "Actitud" y deportista olímpica que compite al más alto nivel en atletismo. Tras su paso por Tokio 2020, su dedicación está enfocada en las mujeres deportivas que quieren prevenir y tratar los problemas de suelo pélvico que "sí existen". Natalia Romero ha participado activamente en esta lucha, dando visibilidad a la salud pélvica en el deporte de élite e inspirando a otras atletas a cuidar esta área clave para su bienestar.

La acompaña Elisa Bosh-Donate, investigadora del proyecto, y que trabaja en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia en Universidad de las Islas Baleares. Bosch-Donate lleva años dedicándose a destapar bulos y a luchar contra temas "secretos" como los problemas en suelo pélvico.

Ambas saben mucho sobre los cuidados, cronicidad y evidencias en salud (CurES), por lo que hablan sin tapujos de su trabajo y proyecto de investigación. "Actitud" está dirigido a mujeres deportistas para prevenir y tratar disfunciones del suelo pélvico. En la Fase 1 se impartió un programa educativo online que mejoró el conocimiento y hábitos de cuidado en las participantes. En la Fase 2, una app de tele-rehabilitación permitió evaluar durante 12 semanas los efectos de ejercicios supervisados a distancia, mostrando mejoras en síntomas y rendimiento.