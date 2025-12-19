El puerto de Palma iniciará en 2026 su mayor transformación con una inversión de 200 millones

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha dado este viernes el paso definitivo para transformar la fisonomía de la capital balear. El organismo ha publicado los pliegos para licitar el Plan Maestro de Integración Puerto-Ciudad, un proyecto estratégico que movilizará una inversión superior a los 200 millones de euros y cuyo objetivo es reordenar más de 400.000 metros cuadrados de superficie portuaria.

El proyecto, que se ejecutará por fases con el horizonte puesto en 2035, busca resolver dos retos históricos: optimizar la operativa de un puerto que mueve anualmente 18 millones de toneladas y 7 millones de pasajeros, y derribar las barreras físicas que históricamente han separado el puerto de la trama urbana de Palma.

Recuperación del patrimonio histórico

Una de las actuaciones más simbólicas será la recuperación del Paseo de la Riba, demolido en 1965. El plan contempla reconstruir este espacio para el paseo ciudadano y trasladar, piedra a piedra, el antiguo faro de la Riba a su nueva ubicación.

"Es una transformación histórica que ya ha comenzado con la remodelación del Paseo Marítimo", ha señalado el presidente de la APB, Javier Sanz, quien destaca que los nuevos espacios en los muelles Comerciales y el Moll Vell se convertirán en zonas abiertas con áreas verdes y equipamientos culturales.

Impulso a la industria náutica y formación

La reordenación no solo tiene fines urbanísticos, sino también económicos. El plan refuerza la industria de reparación y mantenimiento de embarcaciones, un sector que ya agrupa a 800 empresas y genera 5.000 empleos directos en las islas.

Además, se crearán nuevas infraestructuras educativas y de innovación:

Una nueva sede para el Centro Oceanográfico de Baleares.

Un edificio de innovación náutica

Una nueva Escuela Municipal de Vela y Piragüismo.

El alcalde de Palma,Jaime Martínez, ha valorado positivamente la publicación de los pliegos, calificando el proyecto como clave para "consolidar Palma como un modelo de sostenibilidad e integración en el Mediterráneo".

Residuos de Ibiza y Formentera

En paralelo a esta transformación, la Autoridad Portuaria ha confirmado que estudia los puertos de Palma y Alcúdia como puntos de recepción para los residuos procedentes de Ibiza y Formentera. Este operativo, que cuenta ya con encaje legal, está previsto que arranque en 2026, a la espera de la firma definitiva del convenio entre los consells insulares implicados.