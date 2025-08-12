¿Se puede prevenir la obesidad infantil? Lo hablamos con el IdISBa

Hoy conocemos el trabajo de más investigadores del IdISBa, el Instituto balear de Investigación Sanitaria, quye fue Premio Onda cero Mallorca de la Salud este año 2025.

En esta conversación nos acercamos al trabajo de María Ramos Monserrat, técnica de Salud Pública, responsable del Grupo de Investigación en Salud Pública de las Islas Baleares (GISPIB). Con ella hablamos de algo tan importante y cada vez más preocupante como la obesidad infantil.

Nos centramos en el proyecto HEALTH4EUkids de prevención de la obesidad infantil. Se trata de una adaptación al contexto mediterráneo de la intervención finlandesa Smart Family, una intervención familiar para la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil, que se está pilotando en dos centros de salud de Ibiza. ¿Quieres saber más? Escucha a esta técnica de salud pública que explica su trabajo.