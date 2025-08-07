CIENCIA E INVESTIGACIÓN CON EL IDISBA

¿Se puede prevenir la diabetes con ejercicio? ¡Aquí te contamos cómo!

Seguimos aprendiendo con el IdISBa y hoy nos acompaña la científica Aina María Galmés, especializada en la prevención de la diabetes de Tipo 2

Elka Dimitrova

Illes Balears |

Aina MariaGalmésPanadés es profesora ayudante a Doctor en la UIB y muy vinculada a los trabajos del IdISBa, el Instituto Balear de Investigación Sanitaria. Hoy nos acompaña en Onda Cero Mallorca para hablar de diabetes y específicamente de la de Tipo 2.

Aprendemos más sobre su estudio Glycex (GLYcemic Control withEXercise) que analiza el efecto de tres intervenciones de ejercicio físico (aeróbico, aeróbico combinado con fuerza y de alta intensidad).

¿Quieres saber más sobre cómo el ejercicio puede intervenir sobre el control de la glucosa en personas con prediabetes? Escucha a esta científica que explica cómo la prediabetes es una alteración de la glucosa que precede a la diabetes Tipo 2 y representa una ventana clave para su prevención.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer