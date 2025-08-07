¿Se puede prevenir la diabetes con ejercicio? ¡Aquí te contamos cómo!

Aina MariaGalmésPanadés es profesora ayudante a Doctor en la UIB y muy vinculada a los trabajos del IdISBa, el Instituto Balear de Investigación Sanitaria. Hoy nos acompaña en Onda Cero Mallorca para hablar de diabetes y específicamente de la de Tipo 2.

Aprendemos más sobre su estudio Glycex (GLYcemic Control withEXercise) que analiza el efecto de tres intervenciones de ejercicio físico (aeróbico, aeróbico combinado con fuerza y de alta intensidad).

¿Quieres saber más sobre cómo el ejercicio puede intervenir sobre el control de la glucosa en personas con prediabetes? Escucha a esta científica que explica cómo la prediabetes es una alteración de la glucosa que precede a la diabetes Tipo 2 y representa una ventana clave para su prevención.