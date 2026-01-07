El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura reconectar los barrios perimetrales y el centro

El PSOE defiende el soterramiento de la Vía de Cintura para reconectar los barrios del exterior de la carretera de circunvalación con el centro de Palma y crear un gran anillo verde con nuevos servicios y equipamientos públicos. La iniciativa se ha registrado en forma de moción tanto en el pleno del Consell de Mallorca, que la debatirá este jueves, como en el del Ayuntamiento de Palma.

Como primer paso, los socialistas plantean la elaboración de un estudio de viabilidad para integrar barrios con carencias estructurales como Son Gotleu, Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o Rafal Vell. El PSOE en ambas instituciones ha presentado la propuesta con el objetivo de eliminar la barrera que supone la Ma-20 y transformar el espacio liberado en un corredor verde con zonas públicas, equipamientos comunitarios e itinerarios para peatones y ciclistas, según han explicado en un comunicado.

En la presentación de la idea han participado la portavoz adjunta socialista en el Consell, Sofia Alonso, el conseller Joan Ferrer y los concejales socialistas en Palma Francesc Dalmau y Daniel Oliveira, junto a representantes vecinales de Son Gotleu, Nou Llevant, Rafal Vell, Rafal Nou y Son Malferit.

Alonso ha señalado que la Vía de Cintura es "una cicatriz de Palma" que ha generado desigualdades y ha defendido que su soterramiento permitiría "coser" barrios históricamente desconectados y avanzar en la cohesión social, al tiempo que ha criticado las políticas del PP por priorizar el tráfico rodado. La moción plantea una primera fase centrada en los barrios más vulnerables y prevé la colaboración y cofinanciación del Ayuntamiento de Palma, el Govern balear y el Gobierno central, así como fondos europeos.