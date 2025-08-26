Local

El PSOE Palma denuncia que el ayuntamiento guarda bicicletas de Bicipalma en un almacén mientras las estaciones están vacías

El PSOE Palma ha denunciado que el ayuntamiento mantiene bicicletas del servicio Bicipalma almacenadas en el aparcamiento de sa Riera, a pesar de la escasez de vehículos en muchas estaciones de la ciudad. El partido exige que se pongan en servicio de manera inmediata y que se retire el "tarifazo" que, según critican, encarece el uso de las bicicletas eléctricas.

Onda Cero Mallorca

Illes Balears |

El PSOE Palma denuncia que el ayuntamiento guarda bicicletas de Bicipalma en un almacén mientras las estaciones están vacías
El PSOE Palma denuncia que el ayuntamiento guarda bicicletas de Bicipalma en un almacén mientras las estaciones están vacías | PSOE

El PSOE Palma ha denunciado que el equipo de gobierno municipal mantiene bicicletas del servicio Bicipalma almacenadas en el aparcamiento de sa Riera, a pesar de que "muchas estaciones en diversos barrios de la ciudad se encuentran vacías". El portavoz adjunto de la formación, Francesc Dalmau, ha criticado que estas bicicletas no estén operativas y ha exigido que se pongan a disposición de los usuarios, alegando que la falta de disponibilidad de bicicletas en las estaciones se ha convertido en una situación habitual.

Según Dalmau, esta problemática no solo afecta a la escasez de vehículos, sino que también se acentúa en las barriadas, donde las bicicletas no llegan con la misma frecuencia que en el centro de la ciudad. El concejal socialista ha manifestado que el ayuntamiento "tiene secuestradas las bicicletas", lo que, en su opinión, demuestra la falta de interés del alcalde en proporcionar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Además de la falta de disponibilidad, el PSOE ha criticado el "tarifazo" que, según afirman, penaliza el uso de las bicicletas eléctricas. Dalmau ha señalado que el incremento de precios implica que los usuarios paguen más por un servicio que no satisface sus necesidades. El partido considera que esta medida contradice el éxito que supuso la implementación del nuevo sistema hace tres años y acusa al Partido Popular de "perseguir a los ciclistas".

Ante esta situación, los socialistas han solicitado la adopción de medidas urgentes para mejorar el servicio. Entre las propuestas presentadas por el PSOE se incluyen la contratación de más personal, la intensificación de las labores de mantenimiento, el aumento de la flota y la puesta en servicio de las bicicletas almacenadas. Asimismo, han reiterado su petición de retirar el "tarifazo" para que Bicipalma "vuelva a ser un servicio público accesible y equitativo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer