El PSIB-PSOE reitera que "corrupción y socialismo no es compatible"

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha reivindicado este domingo, en su intervención durante la clausura del 18 Congreso de las Juventudes Socialistas de Baleares (JSIB), que "corrupción y socialismo no es compatible" y que "la lucha contra la corrupción está en el ADN del Partido Socialista, ahora y siempre".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que las Juventudes Socialistas de Baleares han culminado su 18 Congreso, con la aprobación del nuevo proyecto político y la proclamación de la nueva Comisión Ejecutiva, encabezada por Ana Muela, quien ha sido elegida la primera secretaria general de la organización.

Al acto de clausura ha asistido la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, quien ha defendido que en un momento político complicado como el actual, "hay que tener en mente a todas aquellas personas que creen en el proyecto político socialista, los que ponen las sillas en los mítines, los que están en las mesas informativas, los trabajadores que confían en el partido, la gente mayor que recibe una pensión, todas aquellas personas que ayudan a sus hijos para tener una vivienda digna, todos los que confían en el proyecto socialista".

A ellos, Sánchez les ha trasladado que "corrupción y socialismo no es compatible" y que "la lucha contra la corrupción está en el ADN del Partido Socialista, ahora y siempre". En este sentido, ha reivindicado que todos los socialistas son "más necesarios que nunca, así que cabeza alta, militancia, trabajo, transparencia, salir a la calle y defender los 145 años de historia que tiene el partido, junto a la gente, defendiendo sus derechos y libertades".

En cualquier caso, la vicesecretaria general del PSIB-PSOE ha insistido en que a los socialistas "siempre" se les encontrará "allí mismo, en la defensa de la vida digna, de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no tienen poder económico, de los que necesitan lo que es público para tener igualdad de oportunidades y aspirar a tener una vida digna, normal y habitual".

Ante el avance de PP y Vox, Sánchez ha alertado que estas formaciones "quieren hacer creer que cuando se habla de derechos, libertades y oportunidades, no merece la pena; quieren hacer creer que el individualismo, el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, el conflicto y la rabia es lo normal, y por eso, más que nunca, hace falta luchar por el proyecto político socialista".

Un proyecto político muy diferente al de PP y Vox, que para la dirigente socialista, "son lo mismo". Por este motivo, Sánchez ha pedido a los jóvenes socialistas que sueñen grande, porque "no se puede consentir que los alquileres hayan pasado de 600 a 1.200 euros, no se puede consentir que se vuelva a atacar la educación pública y que segreguen por lengua, no se puede consentir que se haga un pacto de presupuestos con una venta absoluta de los valores democráticos y sociales, con beneficios para sus amigos promotores para que ganen con nuestro futuro, el de nuestros hijos y nuestro bienestar; y no se puede consentir dar pasos atrás en materia de igualdad, de memoria democrática y de lengua".

Finalmente, la vicesecretaria general del PSIB ha reivindicado que "las islas no serían lo que son si no hubieran gobernado los socialistas", teniendo en cuenta que "la ley LGTBI, la Renta Social Garantizada, el retorno de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, la financiación más justa o la ecotasa, fueron sueños socialistas".

Por su parte, la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de Baleares, Ana Muela, ha destacado la importancia de ser la primera mujer que ocupa este cargo después de 90 años de historia de la organización. "Por primera vez hemos roto el techo de cristal compañeras, y no es una victoria mía, sino de las compañeras que han pasado por las JSIB antes de que yo".

Muela ha destacado la importancia de la ponencia política aprobada en este congreso, que será la hoja de ruta de la formación para los próximos años. "Muestra el compromiso de las JSIB, porque somos una generación preparada, con una ideología fuerte y un discurso firme, con un proyecto que avanza ante los retrocesos del pacto de la vergüenza del PP y Vox".

Precisamente, ha destacado que "ante la especulación, se apuesta por la vivienda digna, ante el machismo, se defiende la igualdad de género, ante los beneficios desbocados de las industrias, se defiende la transición energética, y ante los que quieren que los jóvenes olviden el pasado, se defiende la memoria, porque sin esta no hay democracia".

En esta nueva etapa que empieza, la secretaria general de las JSIB ha avanzado que los jóvenes socialistas defenderán "siempre las mejoras laborales para los trabajadores", así como "recuperar el orgullo de clase e insistir en la necesidad de la salud mental, de incrementar el parque público de alquiler, que en los pueblos y barrios haya vecinos y no saturación turística, porque no se es un parque temático, sino un pueblo vivo y una organización que sabe luchar".

En relación con los 90 años de las JSIB, Muela ha dicho "ser herederos de una historia importante cargada de coraje, dignidad y resistencia, porque siempre se ha estado al frente de las luchas, de la defensa del autogobierno, las reivindicaciones ecologistas, las demandas estudiantiles contra los recortes, el no en la guerra", mientras que ahora "es el momento de escribir un nuevo capítulo de la historia, diciendo no al genocidio de Gaza".

Finalmente, la dirigente juvenil ha concluido que "la corrupción es antidemocracia".