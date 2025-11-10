El PSIB negocia el techo de gasto con "actitud constructiva" y condiciona su aval a la subida del ITS

El PSIB-PSOE ha condicionado la aprobación del techo de gasto a la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la aplicación del canon de saneamiento y del impuesto a los 'rent a car'. "Tenemos una actitud constructiva y voluntad de escucha máxima", ha dicho este lunes el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Marc Pons, en la rueda de prensa previa al pleno.

En este sentido, ha considerado que el Govern tiene que tener en cuenta estas tres cuestiones que, para el PSIB, son "planteamientos muy claros y cuestiones imprescindibles". Igualmente, Pons ha señalado que las negociaciones, que continuarán con una reunión esta semana, se enmarcan en la votación del techo de gasto y no en los presupuestos para 2026.

"Si el vicepresidente decide abrir otros escenarios de negociación pues que nos avise, pero en estos momentos nosotros estamos embarcados en relación con la aprobación o no del techo de gasto", ha afirmado Marc Pons.