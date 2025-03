PSIB y MÉS piden al Govern que negocie las medidas de contención y Vox acusa al PP de traicionar al sector turístico

LEER MÁS El Govern balear quiere prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares, subir la ecotasa y un nuevo impuesto a vehículos

PSIB, MÉS per Mallorca y Vox han coincidido este lunes en rechazar las medidas de contención turística propuestas el pasado viernes por el Govern, aunque mientras desde socialistas y ecosoberanistas se pide al Ejecutivo que negocie y pacte las propuestas, los de Santiago Abascal acusan al PP de "traicionar al sector turístico".

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Ejecutivo de Marga Prohens de "lanzar fuegos de artificio" para al final no hacer nada. "No le interesa aprobar nada. Presentan las medidas para que les digan que no y seguir sin medidas, igual que siguen sin presupuestos", ha afirmado.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, por su parte, también ha acusado al Govern de lanzar "anuncios mediáticos para curarse en salud ante el aluvión de turistas que se espera este verano". Negueruela y Apesteguia han coincidido en reclamar al Ejecutivo autonómico que olviden sus anuncios del viernes y presenten un proyecto legislativo con el que pactar. Sobre esto, Negueruela ha recordado al PP que "no tienen capacidad para pactar con nadie que no sea la izquierda".

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha rechazado igualmente las propuestas del Govern, aunque lo ha hecho acusando al PP de ser "un socialista encubierto con años de retraso" y de "sumarse al discurso turismofóbico de la izquierda". "Tienen que entender que Vox es su socio natural. Cuando se den cuenta, se habrá acabado la legislatura y estará gobernando la izquierda", ha pronosticado Cañadas.