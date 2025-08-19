El proyecto 'Huertos Sociales ASIMA' suma a la Fundació Serveis de Cultura per al Poble

LEER MÁS Huertos Sociales ASIMA: ocho años promoviendo la agricultura ecológica

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y la Fundació Serveis de Cultura per al Poble han suscrito un convenio de colaboración a través del cual la entidad social entrará a formar parte del proyecto de los Huertos Sociales ASIMA, impulsado por Fundación ASIMA en el polígono de Son Castelló, en Palma. Así lo han ratificado este lunes sus respectivos presidentes, Francisco Martorell Esteban y Antoni Jaume Castelló.

De esta manera, la Fundación ASIMA cede a la Fundació SCP una parcela de terreno para que las personas usuarias de esta organización puedan sumarse a este proyecto de agricultura ecológica en el que ya participan otras cinco asociaciones sin ánimo de lucro, según ha informado la entidad en comunicado.

“Además de poder cultivar, nos permitirá que las personas migrantes que atendemos puedan contar con un espacio de encuentro en el que socializar y poner en práctica los conocimientos lingüísticos que han ido aprendiendo desde que han llegado a nuestra isla”, ha destacado Antoni Jaume.

Por su parte, Francisco Martorell ha querido poner en valor esta colaboración: “Estamos encantados de poder colaborar con ellos, y que, con ello, desde ASIMA aportemos también nuestro granito de arena para que su inclusión social sea una realidad”.

Los 'Huertos Sociales ASIMA' se pusieron en marcha en el año 2017 con el fin de fomentar la práctica de la agricultura ecológica basada en criterios de sostenibilidad y contribuir a la mejora del paisaje urbano industrial, así como implicar a entidades sociales y favorecer las relaciones entre trabajadores y empresarios de los polígonos Son Castelló y Can Valero.

Actualmente, este proyecto de Fundación ASIMA cuenta con alrededor de 120 beneficiarios de más de 30 empresas de ambos polígonos y de seis entidades entidades sociales. Fundació Serveis de Cultura per al Poble nació en el año 1977 como una entidad cultura privada, con una doble vertiente: cultural y social.