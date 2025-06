Protestas contra el Govern balear por el pacto entre PP y Vox en materia lingüística

La Xarxa Educativa per la Llengua se sumará a la movilización del 15 de junio en Palma contra la masificación turística y aprovechará esta cita para denunciar los efectos negativos del pacto entre PP y Vox sobre el uso del catalán en las aulas y la decisión de introducir el español como lengua vehicular.

En una rueda de prensa, esta organización, integrada por representantes de toda la comunidad educativa de Baleares, ha animado a la sociedad a participar la próxima semana en esta convocatoria de 'Menys Turisme, Més Vida' para reivindicar el derecho a una vida digna para los residentes y ha apelado a la "unidad de acción" contra el acuerdo PP-Vox para aprobar los presupuestos.

"No descartaremos tomar medidas más contundentes que valoraremos según vayan surgiendo los acontecimientos", ha aseverado Miquel Àngel Guerrero, de la entidad FAPA. La Xarxa Educativa per la Llengua tampoco ha descartado impulsar iniciativas similares a la histórica manifestación de "camisetas verdes" del 29 de septiembre de 2013 contra las políticas en materia lingüística del entonces presidente del Govern, Jose Ramon Bauzá (PP). De esta manera, la red formada por una treintena de entidad ha hecho un llamamiento a la acción a todos los sectores afectados por las medidas acordadas que afectan "muy negativamente" a diversos ámbitos, no solo el educativo.

Además, estas entidades pedirán una reunión con la presidenta Marga Prohens para trasladarle su rechazo al acuerdo con la ultraderecha en las islas y explicarle las deficiencias educativas como son las plazas públicas, las infraestructuras, la gratuidad y la dotación de más medios materiales y humanos. "Debemos sumar sensibilidades heridas por estas decisiones para luego actuar de forma contundente", ha dicho la portavoz de la entidad, Catalina Bibiloni, quien ha lamentado que el acuerdo "prive" del derecho a aprender en catalán a los niños recién llegados. "Aprender nuestra lengua es una oportunidad de integración", ha insistido.

Además, Bibiloni ha asegurado que los jóvenes de Baleares "cuando se examinan no tienen un dominio superior del español, por eso quieren empezar este proceso de sustitución (...) es un atentando en toda regla a los derechos lingüísticos", ha insistido sobre los puntos del acuerdo PP-Vox. Para la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Baleares, Cristina Conti, "lo único que buscan estos acuerdos es reducir progresivamente la presencia de la lengua propia en los pocos ámbitos donde se había alcanzado cierta normalización, como el educativo y la fundación pública".

Conti, durante su intervención, también ha remarcado que la lengua no es un problema en los centros y ha opinado que "es algo que crean los políticos" que no trabajan en los centros. "Puede pasar que algunas familias recién llegadas tengan alguna duda, pero el modelo lleva muchos años en funcionamiento y los docentes son capaces de dar respuesta para que aprendan la lengua", ha reiterado. Preguntada sobre si el acuerdo entre PP y Vox del pasado viernes deja al sistema educativo y a la lengua en una peor situación que en la época de Bauzà (PP), Conti ha sugerido que es "peor si cabe porque hay una experiencia". "Prohens ha roto sus promesas con la comunidad educativa", ha lamentado.