Prohens suspende su agenda y convoca un minuto de silencio en el Consolat por el accidente ferroviario de Córdoba

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha suspendido en señal de duelo su agenda de esta mañana, en la que iba a participar en un foro turístico en Madrid, y ha convocado un minuto de silencio a las 12 en el Consolat de Mar, por el accidente de tren en el que han fallecido 39 personas en Adamuz (Córdoba).

Además ha señalado que los trabajadores de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) están convocados a un minuto de silencio a las 13 horas en la Estación Intermodal.

Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz y 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.