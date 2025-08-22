Prohens replica a la ministra Rego: "Racismo es mandar menores sin preocuparse por sus condiciones"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respondido a las críticas de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha calificado la postura del ejecutivo balear de "racismo" tras pedir la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes. En una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, Prohens ha calificado las palabras de la ministra como "falta de humanidad" y ha defendido que la falta de medios y profesionales para la atención de los menores es la razón detrás de su decisión. Por ello, ha instado a la ministra a visitar las islas y escuchar a los profesionales, sindicatos y ONG.

La líder del Gobierno autonómico ha afirmado que le parece de una "falta de humanidad" que el Gobierno central imponga un reparto de menores sin preocuparse por las condiciones en las que serán atendidos y ha criticado que la ley no sea igual para todos, haciendo referencia a que Cataluña y el País Vasco queden fuera del reparto. Prohens ha señalado que la política de inmigración del Gobierno no es seria, centrándose solo en el reparto de personas en lugar de abordar el problema en origen, como la ruptura del tratado de amistad con Argelia que, según ella, ha propiciado el aumento de la llegada de pateras a las islas.

La presidenta ha expuesto la postura de su administración ante la crisis migratoria, centrándose en el aumento de la llegada de pateras a las costas del archipiélago y la situación de los menores no acompañados.

En el programa 'Más de uno', Prohens ha señalado que la vía argelina es la que más crece en España y en Europa, con más de 4.700 personas llegadas en lo que va de 2025, superando las cifras del año anterior. En los últimos 15 días, han llegado más de 1.500 personas, incluyendo unos 40 menores, sin que el Govern, según la presidenta, haya recibido información oficial de ninguna instancia del Gobierno central, ni siquiera de la Delegación del Gobierno.

La presidenta ha criticado la falta de medios de la Guardia Civil para labores de búsqueda en Baleares, una situación que el ejecutivo balear ha intentado suplir aportando tres de sus embarcaciones para colaborar en la búsqueda de tres migrantes desaparecidos en el reciente naufragio de una patera.

Prohens ha detallado en Onda Cero la "insostenible" situación en los centros de acogida de menores de los Consells insulares. Con una sobreocupación que cifra en más del 1000%, ha afirmado que Baleares ya no dispone de espacios ni de profesionales para atender a los menores que llegan. La presidenta ha insistido en que el problema no es solo de falta de recursos económicos, sino también de la escasez de profesionales, una circunstancia que, según ha manifestado, pone en peligro el propio sistema de protección de menores.

Ante este panorama, Prohens ha anunciado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo para pedir la suspensión cautelar del reparto de 49 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, una decisión que ha justificado con datos y que, según su criterio, no es por falta de humanidad sino por la falta de condiciones dignas para la acogida.