Prohens reconoce "congestión puntual" en Semana Santa y constata un decrecimiento de plazas turísticas ilegales

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que esta Semana Santa se han producido episodios de congestión en lugares puntuales y ha asegurado que ha habido un decrecimiento de plazas turísticas ilegales.

"Evidentemente, puede ser que haya habido situaciones concretas en puntos determinados de la isla", ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios después de la reunión de la Comisión Interdepartamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cicit) y tras ser preguntada por el volumen de turistas que han visitado Baleares estas vacaciones.

La líder del Ejecutivo ha apuntado que la Semana Santa ha sido "muy buena" y "dentro de las previsiones y expectativas" y ha considerado que se mantiene el comportamiento del año pasado, en el que cada vez se avanza más la temporada turística. Una cuestión que ha calificado de "buena noticia".

En este sentido, ha recordado que los crecimientos de julio y agosto en 2024 fueron "mínimos", prácticamente de un 1 por ciento, y que el incremento se produjo en los meses de abril y mayo, así como septiembre y octubre.

"Este alargamiento de temporada y no crecer y no incrementar la presión turística, o no incrementar mucho más esta presión en julio y agosto, es la línea en la que trabaja el Govern desde el primer momento", ha afirmado, agregando que se apuesta por la oferta cultura y deportiva.

Asimismo, ha puesto en valor que el decreto turístico aprobado recientemente por el Govern busca que "todo esto redunde en un beneficio de los trabajadores". "Dar incentivos para que los trabajadores fijos discontinuos sean indefinidos y poder dar más seguridad, más estabilidad y mejoras económicas a estos trabajadores durante todo el año es el modelo que hace muchos años que se venía buscando", ha dicho.

Por último, ha asegurado que le consta que hay un decrecimiento en las plazas turísticas ilegales, gracias a los "esfuerzos" de los consells insulares.