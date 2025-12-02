Prohens, ante el rechazo al techo de gasto: "Continuaremos aprobando las leyes en tramitación"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido a continuar aprobado las leyes en tramitación y avanzando en las propuestas del Pacto por la Sostenibilidad aunque el techo de gasto, como está previsto, sea rechazado este viernes en el Parlament.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha preguntado durante el pleno de este martes sobre sus planes para el resto de la legislatura ante el previsible "bloqueo institucional y económico" al que se enfrentará.

"No habrá más presupuestos en esta comunidad autónoma", ha vaticinado el socialista. "¿Piensa continuar con un bloqueo así el resto de la legislatura?", le ha preguntado a Prohens, animándole a hacer como la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y convoque elecciones anticipadas.

Prohens, no obstante, ha asegurado que su intención es "continuar con el cumplimiento de la palabra dada y del programa", así como "continuar aprobado las leyes en tramitación" como la agraria, la de puertos, la del Régimen Especial de Baleares o la modificación de la ley de educación para introducir la vehicularidad del castellano.

También, ha dicho, pretenden seguir avanzando "en el diálogo y el consenso con nuevas medidas" del Pacto por la Sostenibilidad, en las inversiones en infraestructuras, en los proyectos ferroviarios o en la construcción de viviendas públicas.

"Las grandes medidas que necesita esta comunidad en vivienda, bloqueadas; para hacer frente a la saturación turística, bloqueadas; para paliar los efectos del cambio climático, bloqueadas. Todas las grandes reformas en un bloqueo estructural", ha contrapuesto el socialista.

Negueruela ha considerado que la presidenta, que previsiblemente no estará presente durante la votación del techo de gasto, "no tiene ni siquiera ganas de intentar negociar" ni "ambición para gobernar".

"¿NO ESTÁ AVERGONZADO?"

Prohens le ha echado en cara al portavoz del PSIB que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco haya aprobado los últimos presupuestos y él no haya dicho nada al respecto. "¿No está usted avergonzado?", le ha preguntado.

"Yo le contaré el bloque que dice usted. Otro número dos de su partido, a prisión; quien enviaba mensajes cariñosos a Armengol y Pons, a prisión; la trama corrupta que empezó en Baleares y a la que ustedes abrieron las puertas, a prisión; el jefe de la UCO, apartado", le ha replicado.

La presidenta también se ha referido a las denuncias de acoso sexual dirigidas contra el exidirgente socialista Paco Salazar publicadas por 'elDiario.es'.

"Son asquerosas, da vergüenza hasta reproducirlas, pero se han perdido. Es el mismo patrón que cuando se perdieron las actas del Hat Bar", ha sentenciado.