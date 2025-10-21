Prohens al PSIB sobre la subida del ITS: "Su propuesta no es más que las del resto"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado al PSIB que la propuesta de subir el impuesto de turismo sostenible (ITS) y gravar los 'rent a car', dos medidas pactadas entre los socialistas y el PP durante el Debate de Política General, irán a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad del mismo modo que lo harán las otras más de 500 iniciativas.

De este modo ha contestado al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cuando en el pleno del Parlament de este martes le ha preguntado si cumplirá con lo pactado entre socialistas y 'populares' en materia turística. El diputado del PSIB le ha pedido que certifique si estas iniciativas llegarán a la Mesa antes del próximo mes de diciembre y "cumplirá con su palabra".

"Su propuesta, como las más de 544, irán a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y tendrá que venir usted a defenderla a la mesa de la que se levantó. Usted no es ni más ni menos y su propuesta no es ni más ni menos que el resto, es una propuesta más", le ha replicado Prohens. La presidenta ha asegurado que el Govern cumplirá con lo acordado en el Debate de Política General y llevarán las propuestas turísticas a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

Una de las primeras medidas que se abordará, ha anunciado, es el plan piloto para la conversión de trabajadores fijos discontinuos en fijos, que estará financiado con fondos del ITS y permitirá "estabilizar a los trabajadores de los que siempre se olvidan ustedes".

La presidenta autonómica, no obstante, ha centrado buena parte de su intervención en echar en cara a los socialistas que "lleven una semana sin levantar cabeza". "El olvido inadmisible al expresidente Antich por parte del Gobierno, un almacén armamentístico en Son Sant Joan del que no sabían nada, la turistificación del mar con el alquiler del charter náutico que desmiente su rueda de prensa...", ha enumerado.

También ha hecho referencia a la reunión que este lunes mantuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con su homólogo argelino. "Mientras aquí nos tachan de xenófobos y cantan el cumbayá, el señor Marlaska habla de redes criminales en la ruta entre Argelia y Baleares", ha señalado.

Además, ha afeado a los socialistas que este martes, con sus preguntas al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, "hayan decidido luchar contra los payeses y ganaderos" por sus críticas a la reforma de la ley agraria, que se encuentra en periodo de exposición pública.