Prohens preside este martes una jornada de trabajo del PP balear para empezar el curso político

La presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens, presidirá este martes una jornada de trabajo con representantes del PP en las principales instituciones, en el Hipotels Gran Playa de Palma para inaugurar el nuevo curso político. Además, la líder balear, Marga Prohens, pasará por los micrófonos de Onda Cero Illes Balears este miércoles para abordar el arranque del curso político.

La jornada contará con la participación de la secretaria general del PP de Baleares, Sandra Fernández, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el presidente del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verónica Castelló, según ha explicado el PP en un comunicado.

Además, también estarán presentes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol, el portavoz del PP de Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, el senador por Menorca del PP, Cristóbal Marqués, y la eurodiputada 'popular' Rosa Estarás.