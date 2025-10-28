Prohens insiste en "defender nuestras fronteras" frente a la inmigración ilegal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido este martes en su trabajo y en sus gestiones para "defender nuestras fronteras" frente a la inmigración ilegal y hacer efectivo el necesario despliegue de Frontex en el archipiélago.

Con ocasión de una pregunta de la oposición en el pleno de este martes, Prohens ha esgrimido que "basta ya de mafias" que trafican con "seres humanos", por lo que seguirá trabajando en todo lo que sea necesario en este sentido.

"Sí, continuaré metiéndome en líos para defender a la gente de aquí", a la que "cada día le preocupa más la inmigración irregular", ha respondido Prohens al portavoz socialista Iago Negueruela.

En su intervención, Neguerula ha aludido al "fracaso absoluto" de la gestión del PP al frente del Govern y, como ejemplo, se ha referido al continuo aumento de las listas de espera en sanidad y en materia de dependencia.

También ha denunciado la falta de políticas de vivienda pública, el empeoramiento del servicio y los retrasos del tren y el metro de Mallorca y el "escándalo" de la contratación de ambulancias que no se pueden utilizar porque no hay conductores para ello. "Es una chapuza de nivel nacional que demuestra la pésima gestión de ustedes", ha resumido.