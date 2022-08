Prohens exige que el REB entre en vigor el 1 de enero de 2023 porque "no se puede tolerar ningún retraso más"

En rueda de prensa para valorar la visita de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Baleares, en el que anunció las bonificaciones al transporte público en las Islas, la dirigente del PP balear ha subrayado que ante "el dúo" Sánchez y la presidenta del Govern, Francina Armengol, "nunca se debe bajar la guardia".

"Siempre se debe leer la letra pequeña de todo lo que anuncian", ha subrayado, a la vez que ha criticado "los silencios" que hubo este martes, en referencia a la aprobación del REB en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Prohens ha subrayado que se trata de "una maniobra de bloqueo inadmisible" y ha anunciado que, como diputada en el Congreso, presentará iniciativas para que "se deje de bloquear los intereses de los ciudadanos de Baleares" en la Cámara Baja.

De este modo, la también diputada del PP en el Congreso de los Diputados ha aseverado que tanto empresas como autónomos "no pueden esperar más". Además, se ha referido al factor de insularidad, "del que no sabemos nada", ha dicho. "A 3 de agosto aún no sabemos si se han transferido esos millones".

Sobre el anuncio realizado por Sánchez en Palma en relación a la bonificación del transporte público, Prohens ha subrayado que su "único anuncio fue una rectificación del agravio" con Baleares que tuvo en el Debate del Estado de la Nación. "Sánchez se olvidó de los ciudadanos baleares y ahora Armengol nos quiere hacer ver que es un éxito", ha rechazado.

En esta línea, la 'popular' ha rehusado el "servilismo absoluto" de Armengol hacia Sánchez con este anuncio, en el que "tuvo que rectificar dos veces". En un primer momento, ha relatado, "se olvida de Menorca, Ibiza y Formentera y parte de la 'part forana' por el desconocimiento que tiene de la realidad insular". "Más tarde --ha continuado Prohens-- Armengol salva la cara a Sánchez".

Desde el PP han denunciado que Sánchez "ignore" a Baleares. "Lo justo sería que se bonificase el 100% del transporte interurbanos en las Islas. Sánchez y Armengol han maltratado a buena parte de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Nos han considerado ciudadanos de segunda", ha afirmado.

Igualmente, la presidenta del PP de las Islas ha criticado que Sánchez y Armengol no trataran asuntos como la compensación por insularidad a los funcionarios, la carencia de médicos en los centros de salud y el modelo turístico.

En este último punto, ha considerado que la Ley de Turismo, aprobada en esta legislatura, será "un fracaso" y ha apostado por el PERTE turístico de 12.000 millones de euros porque, en palabras de Prohens, es "el mejor instrumento para transformar, mejorar y caminar hacia una modernización del principal motor económico" de Baleares.

PLAN CRISIS ENERGÉTICA

La presidenta del PP de las Islas ha considerado que el Gobierno está dando "tumbos" en política exterior. Según ella, "debe haber un plan" para hacer frente a la posible crisis energética derivada de la invasión de Rusia en Ucrania pero "no de esta manera".

Para Prohens, las medidas se deben tomar teniendo en cuenta al sector. "No ha hecho ningún estudio previo, no se ha consensuado con los sectores afectados. Sánchez se ha vuelto a cargar la cogobernanza con los ayuntamientos", ha asegurado.

En esta línea, ha dicho que la toma de estas medidas --en referencia a los consejos sobre las corbatas o la estabilidad del aire acondicionado a 27 grados en los comercios-- recuerdan a la "frivolidad" por cómo comenzaron las medidas contra el COVID.

"Esta crisis energética requiere una respuesta seria", ha afirmado, a la vez que ha añadido su defensa "del sentido común" ante cualquier toma de decisiones. "Sólo pido a Armengol que escuche y no haga como con la crisis de la COVID. Quiero una presidenta del Govern que escuche y sea valiente porque se está creando un perjuicio al sector comercial", ha expresado.

Para acabar, se ha referido a los casos de sumisión química que ahora mismo se investigan en Baleares, que están cifrados en seis. Prohens ha recordado que en diciembre del año pasado presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para exigir un plan de actuación. "Fue rechazada por el Gobierno. Este aumento de casos se veía venir y el Ejecutivo español debería actuar", ha finalizado Prohens, precisando que es una forma de violencia de género porque las víctimas "son mujeres".