Prohens y los empresarios ven una saturación "puntual" en Baleares, mientras los sindicatos admiten que sí la hay

La presidenta del Govern, Marga Prohens, los representantes de CAEB y PIME Baleares han afirmado que en el archipiélago puede haber una saturación "puntual" en "algún momento" pero "no es generalizada durante todo el año y en todas las islas", algo que desmienten los sindicatos UGT y CCOO que admiten que "sí que la hay".

Así han respondido los miembros de la Mesa del Diálogo Social al ser preguntados por las declaraciones del presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, en las que negaba que hubiera masificación turística.

La presidenta ha considerado que trasladar la imagen de que Baleares está saturada durante todo el año o incluso durante toda la temporada alta "no se corresponde con la realidad que viven los ciudadanos baleares".

"El Govern, al ser consciente del descontento de los ciudadanos y de que el crecimiento económico no se traducía en bienestar, fue cuando decidió liderar este proceso a corto, medio y largo plazo, que es como se hacen las transiciones", ha alegado.

Aún así, ha indicado que en la feria ITB de Berlín se ha tratado de tratado de transmitir que esto no es un hecho generalizado y que Mallorca "no es una isla con mala reputación, que no quiere turistas y que no renuncia al mercado alemán", puesto que ha reafirmado que el motor económico de Baleares "fue, es y será el turismo".

Para Prohens hablar de "contención" es la "mejor manera" de preservar el bienestar de los residentes y el modelo económico. Por ese motivo, ha aseverado que se ha reunido con los hoteleros y los turoperadores, para recalcarles que esta la imagen de saturación "no es los 365 días del año" pero ha admitido "sí hay situaciones que se tienen que corregir".

Así, ha resaltado como "noticia positiva" que las perspectivas para la nueva temporada turística reflejen que hay una "contención" de las reservas durante la temporada alta y un "crecimiento" en los meses de temporada baja.

En la misma línea ha intervenido la presidenta de CAEB, Carmen Planas, quien ha señalado que puede haber saturación en "algún momento" y ha subrayado ese "alargue" de la temporada turística, lo que "genera más empleo en los meses fuera de la temporada alta".

Sobre las medidas que pueda tomar el Govern en los próximos días en materia turística, ha apuntado que estas tienen que ser "valientes" pero han de buscar un "equilibrio" entre visitantes y residentes.

Más allá ha ido el presidente de PIME Baleares, Juan Carlos Fernández, que ha negado la mayor al decir que "no hay saturación", sino un "aumento poblacional bestial" y que la "sensación de masificación" se debe a la "falta de vivienda" y este incremento de habitantes en Baleares.

No obstante, más tarde ha admitido que hay "épocas del año" en que Baleares puede estar "más saturada" pero ha incidido en que esto también pasa en Nueva York y Andorra por Navidad.

"Es la consecuencia que tiene que todo el mundo quiera ir al mismo sitio. Esto genera economía pero genera incomodidades, es la contrapartida que tiene", ha matizado.

"CLAMOR POPULAR" POR LA MASIFICACIÓN

En el bando de los representantes de la Mesa del Diálogo Social que sí ven esta saturación se han posicionado los secretarios generales de UGT Baleares, Pedro Homar, y de CCOO Baleares, José Luis García.

Para Homar, el fenómeno de la masificación turística en Baleares es un "clamor popular", puesto que, a su modo de ver, como residente "el verano queda inhabilitado para disfrutar de las islas".

"Basta con ir por la calle, a una cala o una playa en agosto y no se encuentra sitio para aparcar desde la mañana y todos los presentes lo han sufrido alguna vez", ha defendido.

En ese sentido, ha abogado por "regular" las entradas a las isla con "medidas políticas y consenso social". Homar ha remarcado que Baleares es "una tierra de acogida y de bienvenida", además de un "paraíso" que se tiene que "conservar con medidas".

Por su parte, García ha advertido que si las cosas fueran como las ve Vich no se habrían convocado el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad de Baleares y no se "hablaría de unas bases para la transición en sostenibilidad".

El sindicalista ha pedido transformar los buenos datos económicos y de empleo en bienestar para la clase trabajadora pero además ha señalado el "rechazo social" a la masificación, por el crecimiento de visitantes año tras año, y el impacto ambiental que esto tiene sobre el territorio.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA INNOVACIÓN Y LA VIVIENDA

En la Mesa de Diálogo Social también se ha aprobado una declaración institucional y se han abordado las Bases de la Agenda de Transición, surgidas del trabajo del Pacto por la Sostenibilidad, y especialmente los próximos pasos a seguir.

La declaración institucional aprobada consta de siete puntos en los que se defiende la apuesta por la innovación, la digitalización y la competitividad del tejido productivo de Baleares, la calidad del empleo como una prioridad, así como la inclusión de aquellos trabajadores de larga duración. En este sentido, el Govern ha presentado el Plan de Seguimiento Intensivo, precisamente para este perfil de mayor duración.

Además, el documento también apuesta por la Formación Profesional, para garantizar unos servicios públicos de calidad y para cambiar el rumbo en la situación de la vivienda, al dotar de los recursos necesarios los espacios para la negociación colectiva, además de la creación de espacios de diálogo para los diferentes temas de interés de la comunidad autónoma.

Por último, y en línea con el punto anterior, también se apuesta por la creación de submesas dependientes de la Mesa de Diálogo Social. Precisamente, estas serán fundamentales para abordar la materialización de las Bases de la Agenda de Transición.

PRÓXIMOS PASOS DEL PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD

La presidenta ha recordado que ahora comenzará la segunda parte del Pacto por la Sostenibilidad, la fase de propuestas, con el objetivo de mantener el "mismo espíritu de participación, de diálogo y de voluntad de consenso".

Tal y como ya anunció Prohens en el acto de presentación del documento Bases de la Agenda de Transición, todas las propuestas que se realizarán en este sentido pasarán por tres filtros: por la mesa del Pacto por la Sostenibilidad, que volverá a reunir en las próximas semanas a los 12 grupos para que todos puedan hacer sus propuestas, por la Mesa de Diálogo Social, con cinco grupos, y finalmente, por el Parlament.

En cuanto a la Mesa de Diálogo Social, los grupos se articularán mediante las submesas, que contarán con sus propios miembros, además de representantes de las entidades que sean necesarias según el debate en cuestión. Serán los cinco grupos quienes, cuando sea necesaria su intervención, designen a los expertos.

Prohens, quien ha explicado la hoja de ruta para las propuestas de transformación que conformarán la Agenda de Transición, ha informado de que el Govern presentará su propuesta concreta en cuanto a medidas de contención.

"Una vez más, el Govern reitera su compromiso con el diálogo social en Baleares. La apuesta por la Mesa de Diálogo Social como un espacio clave para el consenso en el archipiélago", ha añadido.