Prohens destaca avances en vivienda y turismo, mientras PSIB y Més denuncian "dos años de mentiras"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que el Govern "ha sentado las bases para el cambio de rumbo" en estos primeros dos años de legislatura del Ejecutivo autonómico del PP.

Prohens se ha pronunciado de este modo, este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta a las preguntas que han formulado los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE y de MÉS per Mallorca, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, respectivamente.

Concretamente, la presidenta del Govern ha respondido al portavoz socialista que "en dos años, este Govern ha cumplido la palabra dada y ejecutado, o está en vías de ejecución, más del 90 por ciento del programa de gobierno, lo que para ustedes es una quimera". Además, ha continuado, "se han afrontado los grandes retos de esta comunidad autónoma, aquellos que ustedes guardaban en cajones o, mejor dicho, en un almacén, al lado de las mascarillas caducadas".

"Por supuesto", ha precisado, "hay cosas que necesitan más tiempo para cambiar". "Pero", ha aclarado, "se han sentado las bases para cambiar la política y las políticas que los llevaron a la oposición".

En este sentido, Prohens ha reivindicado que, en estos dos años, el Govern "ha planificado más de 20.000 viviendas a precios asequibles para estas islas", así como "comprando fincas públicas para conservar el territorio natural".

"Mientras con el PSIB se crecía en 115.000 plazas turísticas, con este Govern ya no se crece en ni una; mientras el PSIB subía impuestos, este Govern los ha bajado; mientras el PSIB recortaba los sueldos de los trabajadores, con este Govern se recupera lo recortado y el plus de residencia; mientras con el PSIB subían las listas de espera sanitarias, con el PP han bajado; mientras con el PSIB el personal sanitario se iba, con este Govern se cubren plazas de difícil y muy difícil cobertura; mientras con el PSIB hasta pasado siete años no se hizo nada por la educación 0-3 años, el Govern del PP tardó 50 días en hacer gratuita toda la educación 0-3", ha continuado reivindicando su gestión la presidenta.

Estas palabras no han convencido al portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien ha criticado los "dos años de mentiras" de la presidenta Prohens, a la que ha acusado de "decir que iba a solucionar el tema de la vivienda, y la situación está peor, con la vivienda más cara". También, que "dijo que iba a ser valiente", pero desde que gobierna el PP "hay más saturación". "Nos dicen que nosotros creamos plazas y ustedes qué hacen", se ha preguntado Negueruela, recriminando a Prohens que "las blinda".

Negueruela ha lamentado que "la movilidad" también está "peor" desde que gobierna el PP en las islas. Y, en materia de conflictividad, ha recriminado a la presidenta Prohens "tener la primera amenaza de huelga en más de diez años". "Este PP ya no convence ni a los suyos, como quedó reflejado en la diada familiar que organizaron este domingo, en el Parc de la Mar, a la que acudieron 400 personas, para celebrar dos años de esta legislatura".

Mientras, al portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, la presidenta Prohens le ha respondido que en estos dos primeros años de legislatura este Govern está trabajando "orientado hacia la transformación del modelo turístico", lo cual "no se hace de un día para otro ni con uno, ni dos, ni tres decretos", ha aclarado.

No obstante, este Govern "ha sentado las bases para el cambio de rumbo hacia la sostenibilidad" frente a "las políticas de crecimiento desbocado" que, en su opinión, hubo "durante ocho" años en estas islas, en los que "se creció más del 25% de toda la oferta turística de toda la historia de Baleares". Por tanto, ha enfatizado, "ahora sí, este cambio de rumbo va enfocado hacia la sostenibilidad y, sobre todo, el bienestar de los residentes de estas islas".

La presidenta del Govern se ha pronunciado de este modo después de que el portavoz de MÉS criticara la llegada de prácticamente 19 millones de turistas en 2024 a Baleares, calificando de "absurdo plantear recibir estos turistas en un solo año, precisamente una cifra que su conseller dijo que era perfectamente adecuada".

Apesteguia ha advertido que la mayoría de ciudadanos de Baleares "viven peor que hace 25 años", ya que son "más pobres" y "las infraestructuras están más colapsadas". Y, mientras, ha criticado, este Govern "elimina las medidas de decrecimiento y votan en contra de aquellas enfocadas a contener y rebajar la presión turística". "Hace falta cambiar el rumbo, su rumbo, porque este no nos lleva a ningún lugar positivo", ha finalizado el ecosoberanista.

Prohens ha recordado a Apesteguia que "de estos últimos 25 años, su partido ha gobernado en 16 en esta comunidad autónoma". De este modo, ha contrapuestos las iniciativas de los gobiernos de izquierda con la gestión del actual Govern, que "ha constituido el 'Pacte per a la Sostenibilitat'; ha cambiado la estrategia en cultura y deportes, para incidir en la desestacionalización; ha aprobado un decreto de turismo responsable; cambiado la finalidad del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS); ha invertido 150 millones para aumento de líneas y frecuencias de transporte interurbano; sensorizado espacios para estudiar capacidad de carga, aprovechando las nuevas tecnologías; y aprobado un decreto de contención turística, que por primera vez pone límites y prohíbe nuevas plazas turísticas en plurifamiliares".