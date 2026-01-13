Prohens avala la deducción a propietarios que no suban el alquiler "copiada" por Sánchez: "Nos tiene que parecer bien"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha avalado la bonificación fiscal del 100% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los propietarios que no suban el precio del alquiler una vez se renueven los contratos propuesta por el Gobierno, una medida que ha considerado que es una "copia" de la planteada por Baleares.

"A nosotros esta propuesta nos tiene que parecer bien a la fuerza", ha reconocido este martes la líder autonómica al ser preguntada al respecto durante una visita a Fornalutx.

Prohens ha considerado que la medida anunciada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, responde a su incapacidad para "mantener la congelación de las subidas de precio que había hasta ahora".

"Es en esta situación que el PSOE y Sánchez proponen esta nueva deducción. Sus socios me parece que ya han dicho que no están de acuerdo, así que habrá que ver si sale adelante o no", ha expuesto.

Prohens había sido preguntada si cree que el PP debería darle apoyo en el Congreso, pero no se ha referido a esta cuestión de forma explícita. Sí que ha dicho que estudiarán "la letra pequeña" de la propuesta "con prudencia".

"Estamos muy acostumbrados a que las propuestas del Gobierno siempre tengan letra pequeña. Hay que ser prudentes y ver cómo se materializa esta propuesta", ha insistido.

De cualquier modo, ha reconocido que al PP de Baleares y al Govern esta propuesta les debe "parecer bien a la fuerza", ya que es similar a otra en la que están trabajando para llevar a cabo una deducción del tramo autonómico del IRPF a los propietarios que no suban los alquileres que venzan este 2026.

A su parecer, con la medida anunciada el lunes, Sánchez "constata que las políticas del PSOE no sirven para nada" y que es por ello por lo que "copia las propuestas del PP, en este caso del PP de Baleares y del Govern".

"Consideramos que la subida de los precios del alquiler nos interpela a todos y a todos los propietarios que tomen conciencia de la crisis habitacional que vive Baleares les aplicaremos esta deducción fiscal", ha subrayado.

El planteamiento con el que trabaja el Govern, ha asegurado, seguirá adelante ya que es "complementario" al del Ejecutivo central. "No tiraremos atrás", ha asegurado.

En línea paralela, ha recordado Prohens, su Ejecutivo lleva semanas trabajando en la subida del límite para acogerse al tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales "para adecuarlo a los precios reales de la vivienda" y en las ayudas directas de 10.000 euros para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.