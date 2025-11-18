Prohens amenaza con elecciones anticipadas al PSIB tras el choque con Vox: "Lo que temblarían si las convoco"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dejado caer la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas en Baleares tras el choque vivido este martes con Vox en el Parlament y ha retado al PSIB al amenazarles con la afirmación "lo que temblarían si las convoco".

La líder del Ejecutivo ha insinuado este adelanto electoral durante su respuesta a la pregunta parlamentaria del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cuando este último ha hecho referencias al rifirrafe que se acababa de vivir minutos antes entre Prohens y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acerca de las últimas tiranteces que se han producido en la relación entre PP y Vox.

El representante del PSIB ha pedido la comparecencia de la presidenta en el Parlament debido a que Cañadas había señalado que acudirían con "grabadoras" a las negociaciones con los 'populares' para pactar las próximas medidas.

Prohens ha empezado su discurso con la sugerencia de que el PSIB "temblaría" si se conocieran sus conversaciones con Vox y acto seguido ha vacilado con el posible llamamiento a las urnas. Esto ha despertado los ánimos en la bancada de la oposición donde se han empezado a escuchar gritos de "¡Elecciones!", acompañados de golpes en los escaños.