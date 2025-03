Prohens aboga por mantener la "discreción" de las negociaciones con Vox en Baleares

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha abogado por mantener la "discreción" de las negociaciones que mantiene con Vox, después de que este jueves se reuniera con miembros de esta formación tanto a nivel nacional como autonómico.

Prohens se ha pronunciado de este modo, este viernes, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, tras una rueda de prensa convocada con motivo de una reunión con representantes del sector de la vivienda en Baleares, para exponer el plan del PP en esta materia.

"Yo creo que me conocen lo suficiente para saber que nunca desvelo el contenido de las reuniones ni de las negociaciones que están en curso", así como que "abogo por la discreción de negociaciones, como digo, que no han finalizado, que están en curso, y me van a permitir que siga igual", ha manifestado la presidenta, añadiendo que "cuando haya alguna novedad se les informará puntualmente".

En esta línea, ha reiterado que son reuniones, las mantenidas este jueves con miembros de Vox tanto a nivel nacional como autonómico, que querría que "se mantuvieran en la discreción de negociaciones entre dos partidos distintos, que tienen sus diferencias pero también sus puntos en común y que se han emplazado a seguir avanzando, hablando de aquellos puntos que les unen y que", ha subrayado así mismo, "es por lo que votaron los ciudadanos hace 18 meses".

La presidenta del PP Baleares y del Govern ha evitado de este modo dar más detalles de una reunión, tras la cual fuentes de Vox indicaron a Europa Press que se habían acercado posturas y se habían emplazado a seguir hablando, pero no habían llegado a ningún acuerdo concreto, en relación a los diversos asuntos que se habían tratado, entre ellos los presupuestos autonómicos o el decreto de vivienda.