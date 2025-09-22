El profesor Miquel Roldán aplaza el proceso para apartarlo de las aulas al estar de baja

LEER MÁS La comisión paritaria inicia el proceso para apartar al profesor Miquel Roldán de las aulas

Miquel Roldán, el docente de Mallorca condenado por acoso a un alumno, se encuentra de baja médica por lo que no podrá someterse al examen médico que ha aprobado este lunes la comisión paritaria hasta que vuelva a estar dado de alta, según ha podido saber Europa Press.

Por ello, no le ha podido ser entregado el requerimiento de la comisión paritaria y no tendrá que comparecer ante riesgos laborales hasta que concluya su baja médica.

Cabe recordar que este lunes la comisión paritaria, con la participación de representantes de la administración y los sindicatos, ha decidido por amplia mayoría que este profesor se someta a una revisión médica que evalúe su disposición a seguir en contacto con menores.

Con esta decisión de la paritaria, estaba previsto que el docente fuera citado "en breve" a comparecer ante el órgano de prevención de riesgos laborales de la Conselleria para iniciar el examen facultativo, algo que finalmente tendrá que aplazarse. Tras esta comparecencia, riesgos laborales podría derivar al docente a un examen más concreto, por ejemplo, psiquiátrico.

Está previsto que miembros del AFA del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina atiendan a la prensa este lunes a las 20.30 horas en Palma con motivo de esta situación y de la huelga que han llevado a cabo a raíz de la presencia en el centro de este docente.