Profesionales sanitarios reclaman frente a Son Espases avances en la negociación del Estatuto Marco.

Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han manifestado este martes en el Hospital Universitario Son Espases para reclamar al Ministerio de Sanidad avances en la negociación del Estatuto Marco. Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), trabajadores de todas las categorías han alzado su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con "años de recortes, precariedad y discriminación".

Los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley "incompleta, parcial e interesada" que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También han criticado que el departamento de Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma.

"Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás", llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", han apuntado.

MEJORAS PENDIENTES

En la concentración se subrayó que aún quedan asuntos muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario, y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se han ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Se trata de que la Ley del Estatuto Marco contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

También han defendido la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras.

Según han considerado, son mejoras que pueden contemplarse en la ley y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias, han subrayado los manifestantes, que han insistido en que Sanidad quiere "echar balones fuera", aludiendo a una supuesta falta de competencias, y, por tanto, derivando a otros ministerios. "El Ministerio de Sanidad no es una 'isla aislada', forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer", han afirmado.

Durante la concentración se ha reiterado la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr "la mejor ley posible", teniendo en cuenta que es la norma "clave" para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.

Esta movilización supone el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación. El próximo 1 de octubre, trabajadores de toda España volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.

También se ha sumado a las concentraciones el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) para expresar su "indignación" por la "falta de avances" en las negociaciones del texto.

El SAE ha recordado que, para los técnicos sanitarios a los que representa, resulta "prioritario" que la nueva norma incluya la clasificación justa y retribuida; así como la asignación del grupo C1 para los técnicos de Grado Medio y el B para los de Grado Superior.

Junto a esto, demandan la jubilación anticipada y parcial; la aplicación de la jornada de 35 horas sin excepción; y mejoras en las condiciones laborales, que repercutan no solo en el bienestar de los profesionales, sino también en la calidad de la atención que reciben los pacientes.