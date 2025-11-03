Prisión provisional para el conductor implicado en el accidente mortal de Son Castelló

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por su implicación en el accidente del pasado sábado en Son Castelló en el que perdió la vida un joven de 27 años.

El sospechoso, que circulada sin carné en el momento del siniestro, ha llegado alrededor de las 08.45 horas a los juzgados de Vía Alemania de Palma. La magistrada le investiga inicialmente por un presunto delito de homicidio imprudente, robo de uso de vehículo a motor, conducción sin permiso, falsedad documental oficial y abandono del lugar del accidente. Tras pasar ante la Jueza, el representante del Ministerio Fiscal ha solicitado la prisión provisional para el arrestado y la Magistrada la ha dictado.

Cabe recordar que el detenido se vio implicado en un accidente a primera hora del sábado en el que perdió la vida un motorista de 27 años tras un choque frontal que se produjo en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller, en el kilómetro 4,5 de la carretera de Sóller (Ma-11), en la rotonda de la ITV (Palma). En el coche viajaban otras cuatro que fueron arrestadas, pero que han quedado en libertad.

El conductor, que primero huyó del lugar de los hechos y que tiene varios antecedentes, finalmente se entregó el domingo a la Policía Local. Está acusado de un delito de omisión del deber de socorro y de hurto, ya que el turismo siniestrado resultó ser robado. Por otra parte, ha dado negativo en el test de drogas. Uno de los ocupantes del coche implicado en el accidente mortal se entregó en torno a entre las 20.00 y las 21.00 horas de este sábado, junto a su abogado, en el cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma. Ya este domingo, la Policía Nacional ha arrestado a otra de las ocupantes. También esta jornada, otras dos ocupantes se han presentado en la Policía Nacional, acompañadas de su abogado. Estos otro cuatro ocupantes han quedado en libertad.