Un primer premio de la lotería del Niño cae en Sóller

Un primer premio muy repartido por España reparte 200.000 euros en la localidad mallorquina de Sóller

Patricia Segura | Agencias

Palma |

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España, y parte ha sido vendido en una administración de Sóller (Mallorca).

Concretamente, el décimo premiado procede del punto de venta mixto de Ca'n Ximet, un estanco que también vende lotería. Tomeu Oliver, responsable de un punto de venta mixto de loterías en Sóller se ha mostrado este martes "muy contento" tras conocer que ha vendido un décimo por terminal del 06.703, el número agraciado con el primer premio de la lotería de 'El Niño' y dotado con dos millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo.

En declaraciones a Europa Press, el responsable del punto de venta, que anteriormente ya ha repartido un primer premio de la Lotería Nacional de los jueves y un gran premio de La Primitiva, ha explicado que está a la espera de saber la cantidad concreta del premio repartido, que se ha vendido por máquina. "Por poco que sea, siempre es una alegría", ha afirmado a la espera de saber las cantidades vendidas.

