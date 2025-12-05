Primer acuerdo de declaración de interés autonómico de 31 promociones del Ibavi con más de 700 viviendas

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el primer acuerdo de declaración como inversiones de interés autonómico de promociones públicas de vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) un total de 31 promociones en tramitación con más de 700 viviendas de protección pública previstas en todas las islas.

Se trata del primer paquete de proyectos que se beneficia del nuevo procedimiento exprés incorporado por ley con el objetivo de acelerar la tramitación de las promociones públicas y que además forma parte del plan de choque para facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes en las islas, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Tal y como anunció el pasado lunes la presidenta, Marga Prohens, durante la presentación de las promociones en tramitación que tiene en marcha el Ibavi, el Consell de Govern ha aprobado el primer acuerdo para declarar como inversiones de interés autonómico las obras de construcción de viviendas de protección pública en diversos suelos de Baleares, en total 31 promociones del Ibavi, con una previsión de 701 viviendas públicas, en una primera remesa a la que, próximamente, seguirán otros acuerdos en relación con otras promociones.

La previsión es iniciar las obras de estas promociones durante el año 2026, así como otras promociones que se beneficiarán de este procedimiento en próximos acuerdos.

La declaración de las promociones de vivienda pública como inversiones de interés autonómico es una nueva figura incorporada por el Govern a través de la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en el archipiélago.

De este modo, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada como otras infraestructuras, tales como los centros educativos y sanitarios, permitiéndose acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública --reducción de uno o dos años en la mayoría de municipios y hasta tres en algunos casos--.

El Ibavi tiene en tramitación 47 promociones, que suman 1.213 viviendas públicas, una cifra que se prevé incrementar con más promociones en varios municipios, siendo la previsión que la mayoría de estos proyectos puedan iniciar las obras de construcción durante 2026.

En este primer acuerdo de declaración de inversiones de interés autonómico, se han incluido 31 promociones en todas las islas, en solares cedidos por los ayuntamientos en la mayoría de casos o adquiridos por el Ibavi en operaciones de compra de viviendas y de solares para aumentar el parque público de vivienda.

En la distribución por islas, en este acuerdo relativo a 31 promociones, se han incluido 17 promociones ubicadas en 14 municipios de la isla de Mallorca, con 356 viviendas públicas previstas; 9 promociones en 5 municipios de Menorca, con una previsión de 183 viviendas; 4 promociones en la isla de Ibiza, con 102 viviendas públicas previstas en 3 de las promociones en tramitación en el municipio de Ibiza y otra en Sant Antoni de Portmany, y una promoción en la isla de Formentera, en un solar en Es Pujols, con una previsión inicial de 60 viviendas públicas.

En el caso de Mallorca, en este primer acuerdo, se trata de 17 promociones distribuidas entre Palma (una promoción de 110 viviendas); Marratxí (una de 60); Sóller (3 promociones que suman 42 viviendas); Santa Maria del Camí (2 que suman 27); Calvià (24 en una promoción en Peguera); Llucmajor (una de 23); Manacor (15 en una nueva promoción); Sant Llorenç des Cardassar (15 en una promoción en Cala Millor), y también una promoción en los municipios de Sencelles (10 viviendas), Bunyola (9), Sa Pobla (8), Maria de la Salut (6), Sineu (4) y Sant Joan (3).

En Menorca, esta primera remesa de declaraciones de interés autonómico incluye 9 promociones, con un total de 183 viviendas públicas previstas en los municipios de Ciutadella (71 viviendas, en 3 promociones de 60, 8 y 3 viviendas); Ferreries (49 viviendas, en 3 promociones de 21, 20 y 8); Es Mercadal (35 viviendas en una primera fase), Maó (14 en una de las promociones en tramitación) y Alaior (14, también en una de las promociones que el IBAVI tramita en este municipio).

En Ibiza, se incluyen las 4 primeras promociones declaradas de interés autonómico, de las que 3 están en el municipio de Ibiza (84 viviendas en 3 promociones de 51, 25 y 8) y una en Sant Antoni (18 viviendas).

Por último, en Formentera, se incluye la nueva promoción prevista por el IBAVI en un solar situado en Es Pujols, con una previsión de construcción de 60 viviendas de protección pública.