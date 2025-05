El presupuesto autonómico de Baleares, rehén de las exigencias de Vox

El PP y Vox siguen negociando un nuevo proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2025, sobre los que por el momento no han mantenido una reunión formal, y no se cierran a ampliar el periodo de sesiones para poder tramitarlos.

Así se han expresado este martes los portavoces parlamentarios de las dos formaciones, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas, respectivamente, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Cañadas ha reconocido que las dos partes todavía no han tenido una reunión formal para abordar los eventuales nuevos presupuestos, más allá de los contactos que han mantenido para expresar sus posturas.

"Es que parece que el PP está haciendo una carrera de ver cuántos decretos y leyes presenta. Lo tenemos que mirar todo, en nuestro grupo hay una jurista, tenemos que mandarlo a Madrid... No es tan fácil, tenemos nuestros tiempos", ha justificado la diputada después de que el pasado lunes confió en que esta misma semana se alcanzara el acuerdo.

Ante la previsión de que pueda no ser así, Cañadas ha asegurado que "no ha pasado nada" que haya podido truncar las negociaciones y que ella sigue siendo "optimista".

"Estamos valorando, hemos presentado nuestras líneas, pero estamos esperando sentarnos. Estamos en negociaciones, hemos tenido conversaciones previas pero todavía no nos hemos sentado porque ha habido otras urgencias", ha dicho.

La portavoz de los de Santiago Abascal ha deseado, no obstante, que pueda ser esta misma semana cuando ambos partidos puedan encontrar "el tiempo y las horas" para sentarse.

Preguntada acerca de si de esa futura primera reunión formal saldrá el acuerdo definitivo, Cañadas ha expresado su deseo de que así sea. "Firmo sentarnos y firmar", ha dicho.

Sagreras, por su parte, ha insistido en que las negociaciones se están llevando de forma "global" y con discreción. "Todos estamos arremangados y la voluntad de todos es que se alcance un acuerdo cuanto antes mejor", ha subrayado el portavoz.

Ampliar el periodo de sesiones

Los dos han abierto la puerta a que, de prolongarse las conversaciones, se tenga que habilitar un periodo extraordinario de sesiones parlamentarias en los meses de junio y julio.

Para la completa tramitación del proyecto de presupuestos, ha concedido Sagreras, son necesarias unas seis semanas, por lo que de no cerrar el acuerdo en los próximos días sería inevitable la extensión de los plazos.

"Es probable que nos podamos ir más allá del periodo de sesiones", ha reconocido el popular'. "Si se tiene que habilitar se habilita, los tiempos son los tiempos", ha dicho, por su parte, Cañadas.

Exigencias en materia de lengua

Una de los temas sobre los que giran las negociaciones, ha señalado la portavoz de Vox, son las políticas lingüísticas. Su petición principal, ha dicho, es que se acabe con el decreto de mínimos y toda la normalización lingüística.

"El PP no quiere cambiar el decreto de mínimos. Se puede poner una libre elección de lengua, otra cosa es que no se quiera. Lo llevamos pidiendo dos años, pero no hemos puesto nada sobre la mesa, solo hemos dicho lo que queremos. Cuando nos sentemos, a ver qué sale", ha apuntado.

Cañadas ha llegado a bromear con la posibilidad de que, si tras las próximas elecciones Vox entrara en el Govern, pedirían la Conselleria de Educación para revertir sus políticas en materia de lengua.

"Hablo en tono de broma, pero si fuera por mi y de mi dependiera, a la Conselleria de Educación le daba una vuelta y media y un giro radical", ha indicado.

En cualquier caso, la diputada ha concedido que la idea es que los presupuestos que se puedan pactar sean muy similares a los que ya se habían consensuado a finales del año pasado. "O más exigentes", ha apostillado.

Preguntado acerca de si los temas relacionados con el catalán serán una línea roja del PP, Sagreras no se ha querido pronunciar de forma explícita y se ha limitado a reconocer que es uno de los asuntos en los que Vox tradicionalmente ha insistido, junto con la migración o el rechazo al pacto verde europeo.

Tampoco se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que, como ocurrió la anterior vez, desde la cúpula nacional de Vox --que recientemente ha criticado la política lingüística del Govern de Marga Prohens-- se pudiera poner trabajas a las negociaciones.

"Trabajamos con Vox en Baleares, los portavoces estamos arremangados y trabajando de forma conjunta para sacar estos presupuestos adelante", ha dicho.

La ley de memoria

Algunos de los representantes de los partidos de la izquierda también se han manifestado acerca de la posibilidad de que el PP y Vox acuerden unos presupuestos y han dado prácticamente por hecho que eso conllevará la derogación de la ley de memoria democrática.

Ha sido el caso de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien se ha referido a los votos en contra de la derecha a una proposición no de ley (PNL) que ella misma ha defendido momentos antes en una comisión parlamentaria para impulsar la normativa.

"Me parece que lo que hemos presenciado es el aperitivo de la comida que está a punto de llegar, que es la derogación de la ley de memoria democrática", ha vaticinado Gómez.

También ha mostrado su preocupación por esta posibilidad el líder del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha lamentado que se vaya a romper el consenso al que llegaron con el PP para evitar su derogación meses atrás.

Sagreras, por su parte, ha reiterado que la normativa nunca ha sido una prioridad del PP, "ni su aprobación, ni su derogación ni su mantenimiento", y ha considerado que la verdaderamente importante es la ley de fosas.

Otros asuntos de la oposición

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, por su parte, ha dado por hecho que la negociación implicará que se tenga que habilitar plenos extraordinarios durante el verano para tramitar el proyecto de presupuestos.

"Estamos en el tiempo de descuento. Imagino que si la mayoría del PP y Vox se ponen de acuerdo para cerrar los presupuestos, usarán su mayoría para habilitar las semanas necesarias para acabar la tramitación", ha valorado.

El líder de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dicho que no le compete hablar de los presupuestos habida cuenta que el PP "ni nos llama, ni nos manda un mail, ni nos mira de reojo ni nos manda cartas perfumadas".

"No sabemos los temas en los que se están moviendo, los leemos por la prensa. Creo que tendrán más que ver con las renuncias de cada uno que con sus victorias", ha apuntado.

Sobre las reclamaciones en materia lingüística de los de Santiago Abascal, se ha limitado a señalar que la lucha contra el catalán es la razón de ser del partido en Baleares. "Es su misión y su obsesión", ha zanjado.