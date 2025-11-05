TURISMO

La presión humana en Baleares baja en agosto por primera vez desde 2020

La presión humana se comporta de forma distinta en cada una de las islas. Mientras baja en Menorca y sobre todo en Ibiza, sube el número de población residente y visitante que estaba en Mallorca y Formentera durante el mes de agosto.

Europa Press

Illes Balears |

Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma, en Mallorca.
Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma, en Mallorca. | Tomàs Moyà - Europa Press

El índice de presión humana (IPH) registrado en Baleares el pasado mes de agosto ha descendido en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que supone la primera bajada en un mes de agosto desde la pandemia.

Se trata, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), del tercer mes consecutivo registrando bajadas, puesto que en junio y julio la presión humana máxima también disminuyó.

En concreto, el IPH máximo de agosto fue de 2.062.787 personas (el 6 de agosto) y el mínimo de 1.861.821 (31 de agosto), lo que representa una disminución de un 0,65% y un 0,88% en comparación con agosto de 2024. La media del octavo mes del año superó los dos millones de personas en el archipiélago (2.005.000).

Según el Ibestat, comparando entre enero y agosto de 2024 y 2025, el valor máximo de carga demográfica en las Islas ha bajado un 0,6% (pasando de 2.076.276 a 2.062.787 personas). En cuanto a los valores mínimos, se ha registrado un aumento del 3%, pasando de 1.216.428 a 1.219.850 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 4 de agosto con un total de 1.492.531, y, el que hubo menos, el 31 de agosto con 1.378.207. Estas cifras suponen un 0,1% y un 0,3% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

En Menorca, el máximo y el mínimo del IPH ha bajado un 0,1% y un 1,1%, respectivamente, respecto a agosto de 2024. En concreto, el 12 de agosto fue el día con más personas (230.833), mientras que el 31 de agosto fue el que hubo menos (187.523).

La isla con la mayor bajada ha sido Ibiza, cuyos valores máximos y mínimos en agosto han bajado un 4,6% y un 6,7%, respectivamente. El día con más personas fue el 13 de agosto, con 316.843 personas, y el que hubo menos fue el día 31, con 267.380 personas.

Finalmente, en Formentera el IPH máximo y mínimo ha subido ligeramente en comparación con 2024, en concreto, un 3,7% y un 0,7%, respectivamente. El máximo fue el 6 de agosto (35.729) y el mínimo el día 31 (28.711).

