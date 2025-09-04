El presidente de Acotur: "No se nos puede ir la olla con los precios porque un 50% de los establecimientos no cumplen sus expectativas"

La temporada turística en Mallorca atraviesa una situación compleja, marcada por un alto nivel de ocupación hotelera, pero con un descenso significativo en el consumo, según defiende la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca, que también pone sus esperanzas en los meses de septiembre y octubre para paliar los resultados de una temporada alta que no ha cumplido con las expectativas del sector.

Este jueves el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca (Acotur), Pepe Tirado, ha hecho balance de la temporada turística en el programa 'Más de Uno Mallorca'.

Los altos precios de los alojamientos y el repunte del "todo incluido" han mermado este verano la caja de los empresarios de la isla. Hablan incluso de un "turista diésel", porque aunque la ocupación hotelera se mantiene, el consumo en restaurantes y tiendas ha caído. Una tendencia que podría cambiar este mes de septiembre, con la llegada de "un turismo de mayor calidad", según ha explicado en Onda Cero, Pepe Tirado, el presidente de Acotur.

Respecto a la subida de precios en la oferta complementaria, que excluye cada vez a más residentes que evitan gastar en ocio y restaurantes, el presidente de Acotur ha defendido que el sector de la hostelería debería ser "sensible" a la realidad económica de los ciudadanos. "No se nos puede ir la olla. Tenemos establecimientos que están trabajando excelentemente bien, pero también hay un 50% o un 60% que no están a esta altura porque no están cumpliendo sus objetivos y sus expectativas", ha advertido el presidente de Acotur en una entrevista concedida a esta radio.

"No porque tengas un establecimiento renovado tienes que poner unos precios exagerados y desproporcionados", ha defendido en Onda Cero.