El PP presentará una enmienda a los Presupuestos de 2022 para que el ITS "vuelva a ser finalista"

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Nuria Riera, ha anunciado este lunes que su formación presentará una enmienda parcial a los Presupuestos autonómicos del año 2022 para que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) "vuelva a ser finalista" y se destine al medioambiente.

En una rueda de prensa en el Parlament, Riera ha pedido que este impuesto no se destine "a tapar agujeros" o a eventos como LOS40 Music Awards, porque sino "se engaña" tanto a residentes como a turistas.

"Esperamos que nadie del Govern se haya aprovechado para ir al concierto sufragado con la 'ecotasa', porque sino sería una situación muy grave", ha expresado.

Precisamente, sobre esta cuestión preguntará en el pleno de este martes el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, quien interpelará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre el ITS.

El PP ha asegurado en varias ocasiones que eliminará este impuesto cuando gobierne, pero Riera ha reclamado que, mientras exista, se destine a aquella finalidad por la que se aprobó, en este caso a reducir el impacto medioambiental del turismo.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Respecto a las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que se debatirán en este martes, Riera ha explicado que el PP la ha presentado al considerar que las cuentas para 2022 son "electoralistas, irresponsables e imprudentes". "No lo decimos solo los partidos de la oposición, lo dicen las entidades especialistas e independientes, como el BBVA y la Airef", ha defendido.

La diputada 'popular' ha censurado que el próximo año no se podrán recaudar tantos impuestos y no llegarán tantos recursos "como nos quiere hacer creer la señora Armengol", quien "continúa aumentando el gasto de forma desaforada".

A su juicio, la presidenta "debería ir alerta y ser prudente", bajar los impuestos, eliminar deuda pública y reducir el gasto en cargos y asesores. "Si el Govern no baja los impuestos, será porque no quiere, no porque no tenga propuestas", ha añadido.