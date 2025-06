Preocupa la situación de los jóvenes en Baleares: 15,7% en riesgo de pobreza y solo 15,3% emancipados

Un 15,7% de los jóvenes de Baleares está en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra superior al porcentaje de personas de entre 16 y 29 años que está emancipada, el 15,3%.

Así se desprenden los datos del Observatorio de Emancipación Juvenil elaborados por el Consejo de Juventud de Baleares referentes al primer semestre de 2024 y presentados este miércoles.

El presidente del Consejo de la Juventud de Baleares (CJIB), Pau Emili Muñoz, ha advertido que la situación es "realmente muy preocupante" y ha reclamado medidas "drásticas" para revertir la situación que, a su parecer, cada vez será más grave.

Entre otros datos, el precio medio de compra de una vivienda en Baleares equivale a 22,1 veces el salario anual de una persona asalariada joven. Teniendo en cuenta los jóvenes que han nacido en las islas, solo el 8,4% está emancipado.

Muñoz ha comparado los últimos datos del Observatorio con los de 2021, constatando una bajada en el porcentaje de jóvenes emancipados y un aumento del precio del alquiler.

En el primer semestre de 2021 la población joven destinaba el 97,8% de su sueldo al alquiler y la tasa de emancipación era del 18%, mientras que en el mismo periodo de 2024, los jóvenes deben destinar el 135,7% a pagar el alquiler y solo el 15,3% está emancipado.

Igualmente, un 25% de los jóvenes de las islas con estudios superiores trabajan en puestos para los que están sobrecualificados y el 81% tiene contratos indefinidos. No obstante, ha remarcado, el 84,7% de los jóvenes viven casa de sus padres porque los trabajos son precarios.

Para Muñoz, el dato más preocupante es el relativo al número de jóvenes en riesgo de pobreza que, ha remarcado, implica "no poder salir de casa de tus padres, no tener vida social con cierta normalidad, no poder tener una familia o una casa" y, además, todo ello repercute en la salud mental.

Para el CJIB las medidas que se están tomando desde el Govern no son suficientes ya que el resultado de las ayudas al alquiler "desgraciadamente" son que "el precio del alquiler sigue subiendo porque la demanda sigue igual".

Las propuestas del CJIB pasan por limitar el precio del alquiler, reducir la tributación para la adquisición de la primer vivienda, materializar la conversión de instalaciones obsoletas en vivienda pública, así como mejorar y fomentar la difusión de programas de ayudas de gastos corrientes.

"Las consecuencias a largo plazo serán mucho peores, el descontento será mucho mayor y llegaremos a un límite, así no se puede continuar", ha afirmado Muñoz, agregando que está situación provoca que jóvenes abandonen Baleares al no poder pagar el alquiler.

Datos nacionales

A nivel nacional, en el primer semestre de 2024 se ha registrado el peor dato de población joven emancipada, con un 14,8%, desde que el Consejo de Juventud tiene registros, en 2008.

"Estos datos hablan de frustración y de impotencia y son la constatación de que la mayoría de jóvenes no puede comenzar su vida propia no por falta de ganas ni esfuerzo, sino por falta de condiciones materiales", ha subrayado la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry, en la rueda de prensa.

En este sentido, ha apuntado que el salario medio de los jóvenes es de 1.084 euros al mes, mientras que el alquiler es de 1.072 euros mensuales. Alquilar una habitación representa entre el 40 y el 45% del salario.

En relación con el trabajo, el Observatorio indica que el 36% de los jóvenes está sobrecualificado y que el 40% de los que trabajan a forma parcial lo hacen de forma no deseada.