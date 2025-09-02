El precio de la vivienda usada sube un 12,3% en Baleares y supera los 5.000 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 12,3% interanual durante el pasado mes de agosto en Baleares hasta alcanzar los 5.068 euros por metro cuadrado.

Son datos del último índice de precios inmobiliarios publicado por Idealista, del que se desprende que pese a que los precios en el archipiélago crecieron el mes pasado por debajo de la media nacional (14,8%) siguió manteniendo los más elevados de todo el país.

A nivel autonómico, Baleares registró en agosto un precio de 5.068 euros por metro cuadrado, seguido por la Comunidad de Madrid (4.384), Euskadi (3,287), Canarias (3.080 ) y Cataluña (2.665).

Las Islas también lideraron los precios de viviendas usadas a nivel provincial, seguidas por la Comunidad de Madrid, Guipúzcoa (4.007), Málaga (3.842), Santa Cruz de Tenerife (3.284), Vizcaya (3.163) y Barcelona (3.023).

Del análisis de la evolución de los precios en las capitales se desprende que en Palma crecieron un 17,2% respecto al mismo periodo del año anterior, por detrás de las cifras registradas en Tenerife (22,9%), Madrid (21,3%), Guadalajara (20,4%), Valencia (19,6%), Santander (19,5%) y Teruel (17,9%).

Las viviendas de segunda mano en la capital balear llegaron en agosto hasta los 5.006 euros por metro cuadrado, un crecimiento interanual del 1,1%.

Entre los grandes mercados, además de en Madrid y Valencia, los precios también crecieron en Málaga (15,6%), Alicante (14,3%), San Sebastián (13,5%), Sevilla (11,4%), Barcelona (10,2%) y Bilbao (9,5%).