El precio por metro cuadrado se sitúa en máximos históricos en Baleares

La compraventa de vivienda en Baleares crece en el tercer trimestre del año, llegando a las 3.615 operaciones, lo que supone un crecimiento del 1,7% respecto al trimestre anterior y más de un 3% respecto al mismo trimestre de 2025. Un síntoma que corrobora la tendencia al alza en las islas, a pesar de que el precio por metro cuadrado en Baleares alcanza máximos históricos alcanzando casi los 4.000 euros por metro cuadrado, que, además, sigue creciendo de manera intensa cada trimestre.

Así se desprende del informe presentado este jueves por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares. Los datos reflejan que se venden 11,8 viviendas por cada de 100.000 habitantes, mientras la cifra normal ronda las 10 viviendas, según ha asegurado Luis Fabra, analista y director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario.

Por islas, el mayor crecimiento lo han experimentado Ibiza y Menorca. En el caso Palma, se registran 1.182 compraventas, lo que supone un ligero descenso trimestral. "La capital balear es una de las zonas más tensionadas por la falta de oferta y el aumento de la población", según Luis Fabra.

La mayoría de las viviendas vendidas han sido de segunda mano, un 80%, mientras que las viviendas de obra nueva solo llegan al 20%. Asimismo, crece respecto al trimestre anterior el número de compradores extranjeros en Baleares, lo que ha supuesto el 29,5% del total, aunque si lo comparamos con el año pasado, este dato ha bajado un 0,7%. Según los API, se reducen las compraventas de viviendas unifamiliares, con el 19,6% del total, debido a la subida de precios por metro cuadrado.