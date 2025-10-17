El Port d'Andratx acoge este sábado un concierto contra el cáncer de mama con Antonio Carmona

Muy esperado el concierto benéfico contra el cáncer de mama que tendrá lugar este sábado en el Port d’Andratx. Actuará Antonio Carmona, entre otros artistas invitados, aunque éste será el cabeza de cartel en un evento que arrancará a partir de las 17h. El concierto benéfico contra el cáncer de mama y a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer combinará música con solidaridad y diversión, además, con entrada libre para todos los públicos.

La cita contará con un cartel de lujo que promete emocionar a todos los asistentes. Entre los artistas invitados están Batucada El Puntazo, DJ Ross, Antonio Carmona y familia, Jimmy’sFantasy y TheRamonells. El acto será presentado por Joaquín Prat, quien conducirá esta velada memorable, en la que la música y la solidaridad se dan la mano para apoyar una causa vital: la investigación del cáncer de mama.

Esta iniciativa solidaria que nació en 2023 y no para de crecer ahora es el orgullo del empresariado del Puerto d'Andratx que espera animar este sábado el puerto. Así lo trasladan en los micrófonos de Onda Cero sus anfitrionas e instigadoras, Marisol Poveda y Rocío Carmona, dos empresarias comprometidas con la causa que se dejan la piel para organizar el evento.

Este año, además, el concierto benéfico contra el cáncer de mama coincide con la II Fira Marinera que organiza el ajuntament de Andratx. No se trata solo es una cita cultural y musical, sino también una oportunidad para hacer la diferencia en la lucha contra esta enfermedad, uniendo música y solidaridad en un solo evento.