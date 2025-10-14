FERIAS

El Port d'Andratx acoge este fin de semana la II Fira Marinera

Estos días 18 y 19 de octubre el Port d'Andratx se convertirá en el centro neurálgico de la náutica, pesca y gastronomía con motivo de su segunda feria marinera. Este año, además, el ajuntament de Andratx hace coincidir la cita con el concierto benéfico contra el cáncer de mama el sábado

Elka Dimitrova

Mallorca |

El Port d’Andratx acogerá este fin de semana la segunda Feria Marinera, un evento que combina la rica tradición náutica del municipio con una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y comerciales. A lo largo de toda la línea de costa, el Puerto se transformará en un gran escaparate de empresas náuticas, mercado artesanal, actividades al aire libre, visitas guiadas al Club de Vela y una propuesta gastronómica exclusiva en sus restaurantes. Así lo ha explicado en Onda Cero la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, quien ha insistido en la oferta gastronómica y de restauración de la zona, con la esperanza de que la meteorología este año acompañe.

Además, esta II Fira Marinera coincide este año con el concierto benéfico contra el cáncer de mama, organizado por un grupo de empresarias del Port d'Andratx. Será el sábado, 18 de octubre, a partir de las 17 horas cuando se darán cita en el Puerto artistas de la talla de Antonio Carmona, entre otros invitados en un cartel de lujo que promete emocionar a todos los asistentes.

El evento que combina música, solidaridad y diversión, con entrada libre para todos los públicos, contará también con artistas invitados como Batucada El Puntazo, DJ Ross, Jimmy’sFantasy y TheRamonells. Todos ellos se suman a una iniciativa solidaria que nació en 2023 para recaudar recursos para la investigación contra el cáncer de mama y que no para de crecer.

Como dicen sus organizadores... "¡Juntos podemos superar cualquier desafío!" Y este fin de semana el Port d'Andratx se transformará en un gran escenario.

