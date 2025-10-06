La Policía Local de Palma ya tiene identificado al conductor huido del accidente mortal de esta madrugada

La Policía Local de Palma ya tiene identificado al conductor que esta madrugada en Palma ha huido tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que ha muerto un hombre de 31 años, por lo que podría ser detenido en las próximas horas.

Además, el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, ha sido localizado por los agentes después de que haya pedido una ambulancia desde el barrio del Molinar.

Cabe recordar que un hombre de 31 años ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico en la rotonda del Fan hacia Mercapalma, en Palma, con vehículo implicado que se ha dado a la fuga.

Según la información facilitada por el SAMU, el accidente, un choque entre dos coches, de tráfico ha tenido lugar minutos antes de las 01.00 horas de este lunes.

A la llegada de las asistencias se han encontrado con que el otro vehículo implicado ha huido por lo que se ha movilizado la policía.