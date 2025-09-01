Un piso de segunda en mano en Baleares cuesta 413.000 euros en agosto, un 17,3% más que en 2024

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido un 2% en agosto en comparación con el mes anterior y un 17,3% respecto al mismo mes de 2024.

Así se desprenden los datos del índice inmobiliario de Fotocasa publicado este lunes, que apunta que un piso de 80 metros cuadrados en Baleares cuesta de media unos 413.000 euros, lo que supone 266.000 euros más que en 2015.

De este modo, el precio medio de las viviendas ofertadas en el octavo mes del año en las Islas se ha situado en 5.168 euros por metro cuadrado.

En la última década, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados en el archipiélago ha experimentado un fuerte incremento, según el portal inmobiliario.

Concretamente, de los 147.821 euros registrados en agosto de 2015 ha pasado a los 413.475 euros en agosto de 2025. Esto supone un encarecimiento de 265.654 euros, lo que representa un aumento del 179,7%.

Igualmente, Baleares es la comunidad autónoma con el precio del metro cuadrado más caro en España, que por primera vez supera los 5.000 euros. Le siguen Madrid (4.943 euros/m2), País Vasco (3.540 euros/m2) y Canarias (3.139 euros/m2).

Por otra parte, en cuatro de los municipios insulares sube el valor interanual de la vivienda por encima del 30%. Estos son Inca (41,3%), Sant Antoni de Portmany (37,6%), Son Servera (35,9%) y Manacor (30,8%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, el municipio más caro es Santa Eulària des Riu con 8.677 euros/m2, seguido de Andratx (7.979 euros/m2), Ibiza (7.273 euros/m2), Sant Josep de sa Talaia (7.194 euros/m2) y Campos con (7.118 euros/m2). Por otro lado, los municipios más económicos son Inca y Manacor, con 2.687 y 2.849 euros/m2, respectivamente.

En este sentido, la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que el precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%.

"Nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año, lo que está llevando a que en muchas ciudades los ciudadanos se enfrenten a precios más elevados que nunca", ha advertido, agregando que este encarecimiento "refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda".