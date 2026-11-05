Pimem rechaza la subida del salario mínimo por partidista y electoralista

En un comunicado, la patronal ha recordado que el Gobierno central ya ha subido el SMI durante el 2026 y que Pimem ya ha dado su apoyo a los incrementos desde 2019 dentro de unos parámetros progresivos y consensuados.

"La decisión se hace en un momento en el que el Gobierno central está debilitado y creemos que decisiones de tanta trascendencia para las empresas y la economía no se puede tomar de esta manera", ha afirmado el presidente de Pimem, Jordi Mora.

A juicio de Pimem, es contraproducente hacer subidas del SMI si no van acompañadas de más productividad empresarial. "Queremos aumentos de sueldo y salarios semejantes al de otros países europeos, pero nuestra productividad sigue muy inferior y caber recordar que España está a la cola dentro de los países de la UE", ha añadido Mora.

El Ministerio de Trabajo ha sacado a exposición pública el real decreto que recoge el incremento y que se tendrá que aprobar en el Consejo de Ministros previsiblemente antes de las elecciones generales.

En este sentido la patronal mallorquina ha reprochado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la "nula capacidad de diálogo" con las patronales para llegar a consensos.

Cabe recordar que en la última década, el salario mínimo ha crecido un 72,7 por ciento, pasando de los 707,7 euros en 2017 a los 1.221 en 2026.