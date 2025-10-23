El PP pide la comparecencia de Marlaska para dar cuenta de sus reuniones con Argelia

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, ha anunciado que el grupo parlamentario 'popular' solicitará la comparecencia en la Comisión de Interior del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, para que dé cuenta de sus reuniones con Argelia y las supuestas "mentiras" sobre el despliegue de Frontex en Baleares. La intención, ha indicado el PP balear en un comunicado, es que el ministro del Interior dé explicaciones sobre "todo lo tratado con las autoridades argelinas en relación a la crisis migratoria que afecta a Baleares".

"Tras siete años alertando del incremento exponencial de la inmigración irregular, tras siete años negando esta ruta balear y la utilización de las mafias para traficar con personas, tras hacerle el trabajo Marga Prohens de ir a Bruselas a pedir las medidas necesarias para frenar esta situación, resulta que el ministro ha decidido viajar a Argelia a enterarse de lo que todo el mundo sabe y venimos avisándole durante todo este tiempo. Llega tarde, muy tarde, pero es mejor que llegue", ha dicho Marí.

El 'popular' también se ha referido a la polémica generada en torno a la presencia de Frontex en el archipiélago. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, aseguró en el Senado que la agencia europea ha tenido mayor "incidencia" en la zona marítima cercana a las Islas desde el pasado febrero.

Este miércoles el portavoz de Frontex, Chris Borowsky, dijo en el programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio, que no tenían agentes destinados a Baleares y que el Gobierno español no ha solicitado su despliegue. "El Gobierno primero se negaba a pedirlo y luego su delegado miente al Senado al decir que estaba activado desde febrero. Es una vergüenza que Frontex haya tenido que desmentir al Gobierno de España, que va de ridículo en ridículo", ha sostenido el diputado del PP.

Es por ello que Marí, como ya han hecho tanto desde el PP balear como desde Vox, ha pedido la dimisión de Rodríguez, a quien ha acusado de "estar más pendiente de defender al sanchismo que de defender a los ciudadanos de Baleares". "Debe irse a su casa y si no lo hace por su propio pie deben cesarlo de inmediato", ha sentenciado.