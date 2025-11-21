Las pernoctaciones hoteleras en Baleares empeoran en el mes de octubre, bajando un 1,1%

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares empeoran en el mes de octubre y descienden un 1,1% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 6,96 millones de operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar del descenso, este dato supone la segunda mejor estadística de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 4,57% menos de turistas en el mes de octubre en relación con el mismo mes el año pasado, alcanzando los 1,29 millones de viajeros.

Analizando los datos a partir de la nacionalidad, 143.232 de los alojados eran residentes en España (el 11,03%), mientras que 1,15 millones (88,97%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 11,9% y los extranjeros se redujeron un 3,6%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 419.992 las realizaron residentes en España (un 6,03%), mientras que 6,54 millones (93,97%) fueron residentes en el extranjero.

Respecto al precio, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 118,4 euros, lo que representa una subida del 7,8% interanual. En general, los precios subieron un 7,32% respecto al año anterior en Baleares.

El resultado concluye en que en total en Baleares se alcanzó en octubre una ocupación del 66,51% y el sector hotelero empleó a 58.864 personas (un incremento del 3,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a las comunidades de Canarias (18,66%) y Cataluña (15,8%).