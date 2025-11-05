Pedro Homar: “La caída del mercado británico es una oportunidad para abrirnos a nuevos mercados”

Palma es uno de los municipios presentes estos días en la World Travel Market de Londres donde están aprovechando su presencia para presentar el proyecto ‘Palma Capital Cultural Europea 2031’, una iniciativa que busca transformar el modelo turístico, regenerar el territorio y redefinir el futuro del Mediterráneo desde una perspectiva sostenible y cultural.

Así lo ha constatado en una entrevista Onda Cero el Gerente de la Fundación Palma 365, Pedro Homar, que también ha valorado la contención turística que se ha producido este verano, con una bajada de visitantes en julio y agosto, que se ha notado en la capital balear.

Sin embargo, Homar ha explicado que esta tendencia no debe interpretarse de forma negativa, sino como una oportunidad para diversificar la procedencia de los visitantes. En este sentido, destacó el interés por nuevos mercados de largo radio, aprovechando las rutas directas que comenzarán a operar en 2026 con Abu Dhabi y Canadá.

“Se trata de conseguir un destino más equilibrado”, ha asegurado Pedro Homar, quien también ha adelantado que las instituciones de las islas mantendrán reuniones con aerolíneas y turoperadores para conocer sus previsiones de cara a 2026 y hacer balance de la temporada actual.