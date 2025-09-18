Pedalear contra el cáncer: la mejor manera de contribuir a la investigación este fin de semana en Palma

La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este lunes la segunda edición del reto solidario "Illes Baleares Bike contra el cáncer", que tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre para recaudar fondos para la investigación oncológica. Se trata de una prueba no competitiva y de desarrollo libre, apta para todas las edades y niveles, ha informado en un comunicado esta asociación.

Explica los detalles de la carrera, de cómo inscribirse y de cómo colaborar hoy el presidente de la Junta balear de la AECC, el doctor José Reyes, en los micrófonos de Onda Cero. Hoy les invitamos a reflexionar sobre la necesidad de organizar este tipo de eventos para apoyar económicamente la investigación contra el cáncer.

La prueba, con varias distancias, se celebrará de manera virtual y se compartirá en redes. Los participantes lucirán el maillot de esta nueva edición, cuya inscripción cuesta 30 euros. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web de la asociación y los participantes podrán recoger su maillot a partir de septiembre en las distintas sedes de esta entidad en las islas o en la planta de Deportes de El Corte Inglés de la Avenida Rosselló de Palma.

Esta iniciativa, que recaudó más de 10.000 euros en la primera edición, contará en esta edición con Albert Torres, campeón mundial de ciclismo en pista, como padrino oficial por segundo año consecutivo.