Patri Psicóloga: "Poner límites a la gente es una manera de saber quién está contigo de una manera honesta y real"

En la era del autocuidado y el bienestar emocional, Palma acogerá el sábado en el Trui Teatre, la octava edición del Congreso 'Despertar Emociones', que reunirá a tres ponentes referentes en salud mental. La actriz Paz Padilla, el campeón olímpico Pedro García Aguado y la psicóloga Patricia Ramírez ofrecerán tres ponencias en un evento que lleva como título 'Navegar la Incertidumbre'. Este martes Patri Psicóloga ha pasado por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda'.

Con ella hemos abordamos la importancia de "poner límites" y hemos hablado del "síndrome de la vida ocupada". Una de las recomendaciones que nos ha dejado Patri Psicóloga en una entrevista concedida en Onda Cero pasa por analizar las prioridades de cada uno y alinear nuestro proyecto de vida con nuestros valores: "Yo creo que dedicamos mucho tiempo a estudiar una carrera universitaria, una formación profesional y poco tiempo a estudiar cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro proyecto de vida, si nuestro proyecto filosofía de vida están alineados con esos valores".

Además, ha alertado de la fina línea entre el autocuidado y el individualismo, por lo que aboga por "encontrar el equilibrio para no caer en el egoísmo" en una sociedad cada vez más aislada. "Yo creo que somos personas sociales y que tenemos que relacionarnos con nuestra tribu y de hecho hay un estudio de la Universidad de Harvard que ha durado 80 años que termina concluyendo que lo que más felices nos haces a las personas son los vínculos sólidos que mantenemos con otras personas", ha defendido en Onda Cero.

Respecto a la importancia de poner límites, ha asegurado que "igual hay que explicar a la gente que tú en ese momento tienes unas necesidades emocionales que tienes que atender y que esas necesidades emocionales, físicas o mentales requieren tiempo y que hasta ahora tú has sido una persona muy servicial, muy entregada, muy ayudadora, pero que en este momento de tu vida tienes otra necesidad y que la tienes que atender". Además ha añadido que "poner límites a la gente es una manera también de saber quién está contigo de una manera honesta, real y a través del amor y quién no lo está".