El paro baja en septiembre casi un 7% en Baleares

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 86 personas en septiembre en Baleares en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 26.054 desempleados , aunque a nivel interanual el paro bajó en la región un 6,8% (1.908 parados menos), según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la subida de septiembre, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2001. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Baleares (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2023.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 91 menos (-2.6%); Industria, 17 menos (-1.43%), mientras que se incrementó en Servicios, 147 más (+0.78%); Agricultura, 23 más (+7.52%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (18.937), Construcción (3.415), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (329) e Industria (1.173).

En cuanto a sexos, de los 26.054 desempleados registrados en septiembre, 14.645 fueron mujeres, 139 menos (-0,9%) y 11.409, hombres, lo que supone un aumento de 225 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 707 parados más que a cierre del pasado mes (+28,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 621 desempleados (-2,64%).

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 32.603 contratos en Baleares, un 3,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 20.329 fueron contratos indefinidos, cifra un 5,8% superior a la de septiembre del año anterior y 12.274, contratos temporales (un 0,4% menos).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 37,65% fue temporal (frente a un 38,22% del mes anterior) y un 62,35%, indefinidos (el mes precedente fue un 61,78%).