El paro baja en noviembre en Baleares un 3,44% respecto a 2024

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.534 personas en noviembre en Baleares en relación al mes anterior (+9,15%) hasta los 30.219 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en la región un 3,44% (1.078 parados menos), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la subida de noviembre, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre en todas las ocasiones.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (23.173 con un 2.564 más que en octubre), Construcción (3.204 con 106 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (341 y 10 más) e Industria (1.278 y 70 parados más).

En cuanto a sexos, de los 30.219 desempleados registrados en noviembre, 16.972 fueron mujeres, 1.433 más (+9,2%) y 13.247, hombres, lo que supone un aumento de 1.101 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+9,1%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 694 parados más que a cierre del pasado mes (+18,1%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.840 desempleados (+7,71%).

En el undécimo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 7.504 personas tras crecer un 24,80% respecto a octubre y un descenso del 0,33% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 23.835 contratos en Baleares, un 2,45% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 15.446 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,65% superior a la de noviembre del año anterior y 8.389, contratos temporales (un 7,69% menos).